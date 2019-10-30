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外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚：阿娘為

2019-10-30 20:29聯合新聞網 綜合報導

一位外國人霸氣坐在台灣墳墓上，雙手攙扶兩側，頭戴專業安全帽，身穿自行車衣，左右邊...
一位外國人霸氣坐在台灣墳墓上，雙手攙扶兩側，頭戴專業安全帽，身穿自行車衣，左右邊都停靠一台自行車。 圖／取自爆笑公社
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「欸威，要跟外國人說那不是椅子捏，我都緊張了」，昨（30）日有網友在「爆笑公社」發文，並附上一張從LINE群組傳來的照片，照片中可見一位外國人霸氣坐在墳墓上，雙手攙扶兩側，頭戴專業安全帽，身穿自行車衣，左右邊都停靠一台自行車。

此景讓網友們極為震驚「哇靠，我眼睛睜好大」、「他背後不會涼嗎」、「阿娘為~」，有人大罵「屁股會爛掉」，還有人輕鬆看待「不知者無罪」、「我小時候也都這樣玩捏」、「笑死哈哈哈」、「那不能坐！但歡迎躺」，更有網友分享曾遇過外國筆友傳一張墓仔埔的照片稱讚好漂亮「叫我在他來台灣時帶他去，我整個：！！？」。

照片主角還是被眼尖的網友認出是來自丹麥的21歲自行車選手，「這位是上禮拜五台灣KOM冠軍的丹麥年輕小將Anthon Charmig」、「結果他還是拿冠軍，看來是有保佑」，此次來參加登山王挑戰，清晨6點從海拔0公尺的花蓮七星潭爬升到標高3,275公尺的武嶺，全長105公里，吸引了來自42個國家的730位車友報名決戰。

2019年台灣自行車登山王挑戰賽男子菁英組由丹麥籍選手Anthon Charmig衝出3小時24分24秒，以史上次佳成績奪冠。年僅21歲的他名氣不大，最高僅效力於三級職業車隊，本次卻技壓群雄，讓一級車隊車手也望塵莫及，他表示為了準備此場賽事，提前10天就來台灣備戰，首次在亞洲出賽就拿冠軍。

「龍椅」事件發酵後，Anthon Charmig被告知實際用途，已將照片從Instagram上刪除。

丹麥的21歲自行車選手Anthon Charmig來台參加登山王挑戰，以3小時2...
丹麥的21歲自行車選手Anthon Charmig來台參加登山王挑戰，以3小時24分24秒拿下總排名冠軍。圖／取自交通部觀光局
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