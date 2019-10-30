可穿戴式「美樂蒂提籃」 實用兼可愛讓網友笑翻

2019-10-30 20:02 聯合新聞網 綜合報導



同樣粉紅色、印有美樂蒂、都可以裝薯條、都可作為提籃的安全帽，讓網友們笑翻。圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook

日前麥當勞開賣美樂蒂萬用置物籃，掀起一波搶購風潮。一名媽媽帶女兒去吃麥當勞，女兒看到別桌使用的美樂蒂提籃吵著也要，於是媽媽拿出同樣粉紅色、印有美樂蒂圖案、可以做為提籃的「安全帽」，讓網友笑翻表示，「哇！這多功能的，超讚」。

一名媽媽昨（29）日在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，女兒吃麥當勞時看到別桌孩子有美樂蒂的提籃吵著也想要，於事媽媽跟她說，「妳也有阿！還是多功能的」，但女兒卻說這樣不算，並要求媽媽買貴桑桑的原版給她。

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於是媽媽PO出一張照片並在貼文當中表示，「如果大家說這樣是一樣的，我就可以不用買了」，只見照片中的「美樂蒂提藍」印有美樂蒂、是提籃、可以裝薯條、粉紅色的，但只差是安全帽，讓她在貼文當中詢問網友，「你們說，是不是一樣啊！？」

貼文一出讓許多網友笑翻表示，「這比較好」、「一樣的啊！還很實用呢！」、「一樣的，媽媽贏了」、「一樣的，這還實用多了」、「媽媽這個比較好噢，另一個還沒這好用！」、「一樣…超多用途…比麥當勞的還棒棒」、「這個CP值比較高喔！」。

也有許多網友開玩笑表示，「美樂蒂說，可是一直豆桃栽（倒栽蔥），頭很暈」、「美樂蒂表示我腦充血了」、「同款某同師傅啦！」、「這個還可以減少500元罰單」、「這個還有保溫吸震的效果」、「多功能、cp值高、保溫、防撞、吸震、空間大」、「吃完還能戴上兜風」。