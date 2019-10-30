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多點一份餐點讓店家直接給外送員 老闆：人間自有真情

2019-10-30 17:54聯合新聞網 綜合報導

外送客人多點一份炒飯給外送員，網友們看了感動的說，下次也要這樣！圖擷自爆廢公社
外送客人多點一份炒飯給外送員，網友們看了感動的說，下次也要這樣！圖擷自爆廢公社
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近日一名外送客人在訂單當中多點了一份餐點，要老闆直接拿給外送員吃，讓老闆感動的說，「身為店家看到這樣的訊息感到窩心，果然人間自有真情在」。文章一出也有網友留言表示，「學起來了，我下次也要這樣，不然要給他們小費他們都不收」。

日前一名炒飯店老闆在臉書社團「爆廢公社」PO出一張暖心照片，只見照片中一位叫外送的客人在訂單的備註欄中寫下，「招牌炒飯請外送員吃，請幫我直接拿給他，謝謝」，讓老闆表示，「身為店家，看到這樣的訊息感到窩心，果然人間自有真情在。」

文章一PO出有網友留言表示，「直接給小費不是更好嗎？」，不過也有人說，要給小費他們都不收，所以把原PO這招學起來，下次也要這樣。但也有網友提到，「我都直接給小費，比方230元給300元不用找，說一聲辛苦了，請你喝飲料，他們也都很開心呀」。

也有許多網友開玩笑表示，「結果不知道這個外送員吃了幾個便當」、「然後外送員一天有8餐可以吃」，也有擔任外送員的網友在留言提到，身為一位外送員，看到這個，真的很感動，但如果客人地址，寫越詳細、清楚，我們會更感動。

外送員爆廢公社便當

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