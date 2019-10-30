外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」
2019-10-30 15:57聯合新聞網 綜合報導
外送平台興起，越來越多人使用外送服務，也就開始出現一些亂象。有網友今（30）日在「靠北熊貓」發文表示，當他抵達送餐目的地時，目的地並沒有訂單上所寫的12樓，打電話詢問卻得知下單的人不在台灣，掛掉電話看手機，才發現訂餐的人目前在新加坡。
這名網友在「靠北熊貓」發文，他表示當天他接到訂單，要送到某棟大樓的12樓，並且抵達時不要敲門。但當他抵達目的地時發現，該棟大樓最高也只有8樓，於是打電話確認地點，花了半個小時才連絡上下單者。
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結果接起電話後居然是個外國人的聲音，原po表示花7分鐘找到地址，再次確認對方卻告知「不知道我不在台灣」，即便訂單上寫不要敲門，但原po還是敲門，結果也無人回應。事後看通聯記錄，發現自己剛打了7分鐘到「新加坡」的長途電話，讓他感到相當奇怪。
而原po不是唯一碰上這種狀況的人，有其他網友再下面留言：「我也送過一次在新加坡的，不過他用現金付款自然是實收掉了」、「現在我覺得台北點台中餐的不誇張了」、「我遇過，一個外國腔還是中國腔的國語， 說放警衛室就好，我想應該是客服要把外送員拉去很遠的地方的手法」。
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