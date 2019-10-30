孕婦叫外送領餐遲到「三次」被討小費 網友：第一次聽到！

2019-10-30 13:55 聯合新聞網 綜合報導



一名孕婦因外送app故障讓外送員多等了十幾分鐘，最近她遇到的三位外送員在她道歉完後，竟直接跟她索取小費。圖/聯合報系資料照片，示意圖 分享 facebook 外送員為了準時抵達送餐地點常常與時間賽跑，因此有些貼心的消費者會多點一份餐或小費給外送員。一名孕婦因外送app故障而讓外送員多等了十幾分鐘，外送員竟在她道歉完後直接跟她索取小費，奇妙的是，最近她遇到的三位外送員都有相同狀況，令她相當無奈。

一名孕婦在「靠北熊貓」發文，表示最近遇到很不ok的外送員，她叫外送時都會備註在大樓門口取餐，若沒有選擇刷卡付費，就會在找零的時候直接扣除零頭，下雨天時也會多給些小費，但前陣子因外送app的定位地圖當機，連顯示送餐時間也沒變，原以為是送餐延遲，直到把app關掉在重新開啟才發現外送員已抵達，她趕緊衝下樓取餐。

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原po也解釋，通常若外送員到了會通知警衛室或是打電話給她，但神奇的是連續遇到三位外送員都只是在外面等無任何動作，她重新打開app後才發現一條私訊「我到達了」，下樓後她不斷致歉「真的很抱歉！久等了！因為app顯示您還在店家，我不知道您已經到了」，對方表示已等了約十分鐘，而這幾次她都是選擇信用卡付費，這三位外送員竟在她致歉後直接向她索取小費，「還是你要給我一點小費？」、「呃…還是你願意給我幾十元？」等等，她也強調是不同外送員。

還有另一次，她同時叫了兩家不同的外送，其中一家比較慢到，原本手裡的千元大鈔是要付給這家，但已抵達的這位外送員表示可以幫忙去超商換鈔，回來後竟表示「要給多少沒關係，看你的心意」，由於原po懷孕加上提著大包小包的東西，最後還是妥協「那你找我900吧」，外送員連忙道謝，但原po當下卻連吃東西的食慾都沒了。

許多網友紛紛表示，「這個我還真是第一次聽到，也要心甘情願才行啊，真是害群之馬」、「我嚇呆了！還要小費，真是要不得，這行為大差勁，檢舉」、「這有比較誇張，為了幾個零錢失了自我」、也有外送員表示「基本上不能拿小費，除非客人自己給零頭....」。