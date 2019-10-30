單親媽載幼子跑外送被「3熊貓檢舉」 她無奈訴：孩子還開心比YA

2019-10-30 12:03 聯合新聞網 綜合報導



一位單親媽媽在臉書發文，表示想要陪孩子而帶他一起去外送，結果不符規定被其他同業檢舉，希望熊貓公司能取消雙載規定。本報資料照片 分享 facebook

隨著外送的需求增加，越來越多人投入美食外送的行列，而為保障員工安全，外送品牌「foodpanda」有禁止雙載的規定。不過有位單親媽媽在「靠北熊貓」表示，為了顧小孩而載著孩子外送，卻被其他同業拍照檢舉，讓她無奈發文，希望熊貓能取消雙載限制。

這位單親媽媽在靠北熊貓發文，她解釋她發文的目的，是希望大眾能夠理解「在違規的背後有多少不得已」。身為一名要照顧學齡前兒童的單親媽媽，家中長輩身體不佳，因此只能選擇帶著孩子工作。

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也因此她選擇工作時間較為彈性的外送服務，然而Ubereats在該地區合作店家較少，無奈之下只能賭一把，選擇不能雙載的熊貓外送。就這樣試跑一單，本以為不會有任何人注意到她，結果等紅燈時，回頭驚見另外三個熊貓外送員正在拍照檢舉，而孩子還在開心的對鏡頭比YA。

原po表示，規定就是規定因此不是要指責檢舉者，但希望公司能看到她的難處取消雙載的規定。不過看完發文的網友們認為，禁止雙載的規定便是要保障員工安全，勸她想要陪伴孩子還有其他工作可做，帶著孩子跑外送實在太危險。