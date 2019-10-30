「便當286元」她看菜色傻眼 網友揭真相：正常成本價

2019-10-30 12:00 聯合新聞網 綜合報導



女網友表示這款飯店便當菜色、份量一般，但售價卻讓她傻眼。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

一位女網友在網上抱怨，表示自己在飯店內訂了一款飯店的便當，菜色和份量看起來普通，但單一個便當加上服務費就要286元，讓她驚訝傻眼，並說「還是我現在是吃米不知道米價」，對此吸引近千位網友留言，有人認為便當的價格真的偏高，希望原PO公布飯店名稱，但也有網友揭露這樣的價格算正常成本價。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文並貼出便當菜色，只見菜色除了有一碗份量的飯外，還有炒青菜、滷蛋、竹筍、控肉和滷豬腳，另外還有一份貢丸湯，原PO表示這款便當原價260元加上10%服務費，總共286元，讓她覺得好貴，她表示這款便當是跟飯店訂購的，但配菜卻令她傻眼，她說「對！是飯店的便當沒錯……但是都說是飯店了，這配菜？這肉！？哈囉？」，另外原PO也抱怨當時她們原本想叫外賣送來飯店內吃，卻被飯店告知要收取清潔費3000元，讓她大嘆「還是真心覺得不合理！」

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對此，許多網友的言論一面倒向原PO，認為這樣的價格太誇張，要求她公布飯店名稱，「哪家便當還要服務費啊！」、「這菜色臺中只要80起跳。」、「貴死，286都可以買三個便當店便當了，真心被騙。」、「哪家飯店講一下啊？還不能叫外送！」、「感覺像他們的員工餐。」

但也有網友認為原PO叫的是會議便當，收費本來就比較貴，且飯店的成本加起來定價通常是這樣，「其實飯店計價是成本*60%+成本=定價，所以成本大約在160。」、「飯店這樣的便當配菜，很正常吧。」、「飯店要精緻的便當大概4-500吧，有些規則事前了解做好安排就好，飯店沒有錯啊。」、「請飯店做會議便當沒有300起跳算便宜了，飯店一般也不做便當，通常是應客人要求客製。」、「家開門也是做生意呀！而且你在飯店訂一個便當，師父也要爲了你特製便當，還有吃完的清潔，用餐的場地…這都是管銷成本唷！」