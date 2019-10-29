親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

巴格達迪DNA鑑定無誤 竟是因為內褲被偷去比對

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49聯合新聞網 綜合報導

女網友秀出父母當年的婚紗照，基因神複製令網友驚嘆。圖取自／爆廢公社二館
女網友秀出父母當年的婚紗照，基因神複製令網友驚嘆。圖取自／爆廢公社二館
分享

俗話說「有其父必有其子」，孩子不僅行為模式像父母，連長相都是同一個模子刻出來的！日前，一名女網友在臉書分享父母當年的婚紗照，更幽默的表示「小孩真的不能偷生啊！」，網友看到照片紛紛驚呼，因為女網友和照片中的母親幾乎一模一樣！

女網友在《爆廢公社二館》貼出照片，並在文中寫道，「無意中翻到爸媽的婚紗照，好多人都說我根本是媽咪的翻版」。從照片可見，女網友長的跟母親當年如出一轍，水汪汪的大眼、深邃的雙眼皮，再搭上甜美的笑容，讓她也忍不住自嘲，「印證了小孩真的不能偷生啊！」

網友看見照片後，也紛紛留言讚嘆，「根本就是複製貼上呀」、「超像，而且很漂亮」、「笑容很甜！根本是跨時代同一人！」，網友也糾正原PO的說法，「小孩不能偷生是說像爸爸啦」、「只能證明妳媽沒有抱錯」、「所以妳真的不是路邊抱回來的」，也有人歪樓表示，「只有我覺得妳爸很帥嗎？」、「是說爸爸也蠻帥的其實，基因優良啊」。

女網友秀出父母當年的婚紗照，基因神複製令網友驚嘆。圖取自／爆廢公社二館
女網友秀出父母當年的婚紗照，基因神複製令網友驚嘆。圖取自／爆廢公社二館
分享

爆廢公社基因婚紗

相關新聞

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51

女子搭火車突然「換氣過度」 乘客相助讓她滿懷感謝

2019-10-29 17:06

「拒用就沒小孩照片」 幼稚園聯絡簿改用app月收500

2019-10-29 10:10

奇景！他驚見對面大樓陷火海？真相曝光網嚇呆：差點打119

2019-10-28 17:36

鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相

2019-10-28 13:33

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

不交往就對妳下咒！神棍送400萬元佛牌網狂吐槽

2019-10-26 10:01

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00
看更多

熱門文章

興大學生騎機車遭撞死 賓士車駕駛看一眼轉身逃逸

2019-10-29 09:28

把乳房、陰道做成標本還要死者「報平安」 家屬：人渣

2019-10-29 14:23

影／賓士撞死興大生畫面曝光 賴姓嫌犯是毒品通緝犯

2019-10-29 16:38

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

有小三恐賠2千萬也不怕 還要老婆「3人和平共處」

2019-10-29 10:17

南二高斜張橋墜橋身亡 死者竟嘉義偷車南下出事

2019-10-28 23:18

年輕警洩密給毒蟲 檢起訴並建請從重量刑

2019-10-29 14:48

影／注意！不禮讓視障者罰更重 最高會吃7200元罰單

2019-10-29 09:59

中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴

2019-10-29 10:38

影／精神不濟撞飛停等紅燈堂兄弟 3人送醫1人命危

2019-10-29 10:13

「怪手」名列32大槍擊要犯 逃亡一年終於被逮

2019-10-28 23:15

興大生被撞死 死者父哽咽：不敢想兒子被撞時有多痛

2019-10-29 17:27

苗栗市1樓服飾店火災 2樓屋主一度受困有驚無險

2019-10-29 09:17

只打非親生的！ 她虐死同居人幼子、抓女兒浸熱水

2019-10-29 11:33

影／賓士撞死興大生 車主坦承：車上K他命「是我的」

2019-10-29 16:33

80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年

2019-10-29 10:22

興大學生騎機車遭撞死 賓士車主見家屬低頭不語

2019-10-29 14:47

影／涉開賓士撞死興大學生 警方策動賴姓男子晚間到案

2019-10-29 20:44

影／高雄旗山6車追撞大塞車 1女駕駛送醫

2019-10-29 12:10

訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51

女子清晨在街頭哭泣 南警主動關懷意外查出是通緝犯

2019-10-29 17:03

大樓保全員攙扶喝醉女子返家 伸狼爪抓褲底遭法辦

2019-10-29 18:12

「拒用就沒小孩照片」 幼稚園聯絡簿改用app月收500

2019-10-29 10:10

被害人中槍倒地再補1槍 法官認有殺人犯意判刑16年

2019-10-29 16:12

狼父逼女叫老公 性侵29次還要「跨年砲」

2019-10-29 11:41

影／撞死興大生的賴姓嫌犯 肇事前KTV店外身影曝光

2019-10-29 18:03

北市檢舉達人年舉發千件 柯文哲詫異：他沒在做事嗎？

2019-10-29 17:32

少年公墓找供品充飢 暖警供應熱食助返家

2019-10-29 14:52

影／漁船花瓶嶼外海觸礁沉沒 友船馳援16人驚險獲救

2019-10-29 10:56

絕對是親生！她秀父母婚紗照 網一看驚：根本複製貼上

2019-10-29 20:49

基隆花瓶嶼船難 漁船先傾斜不久沉沒 船上10人幸運獲救

2019-10-29 01:25

淡水海巡隊涉嫌挪用公款 8人依貪汙起訴

2019-10-29 18:06

後龍機車行火災救出6人 住警器、關門2招保命

2019-10-29 18:11

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

惡劣殯儀館員工在女廁裝密錄器 竊錄34名女子如廁

2019-10-29 11:03

前女友睡夢遭拍裸照 新歡寄來才知遇渣男

2019-10-29 15:39

醫事檢驗所冒充衛生局人員向民眾抽血 警方逮6嫌法辦

2019-10-29 10:04

孕婦急產誤闖淡水老街塞車 幸巧遇帥哥暖警鳴笛開道

2019-10-29 13:23

廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44

正妹遭男友出賣裸照性愛片 渣男散布還盜女身分徵援交

2019-10-29 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top