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訂外送卻火速送達？外送員吐「驚人真相」 讓他超崩潰

2019-10-29 19:51聯合新聞網 綜合報導

網友和同事用Uber Eats訂午餐，沒想到卻鬧了大笑話，連外送員都看不下去。示...
網友和同事用Uber Eats訂午餐，沒想到卻鬧了大笑話，連外送員都看不下去。示意圖／記者葉信菉攝影
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餐飲外送商機崛起，讓懶人族在「食」方面有了更多選擇。日前，一名學校老師與同事一起用Uber Eats訂午餐，沒想到餐點比預想的還快送來，正當原PO等不及要回去享受餐點時，卻突然從外送員口中得知「驚人真相」，讓他崩潰驚嘆「人生好難啊！」

一名網友在PTT發文表示，自己目前在某學校任教，一日中午他與同事商量要用外送平台訂午餐，找了間學校附近新開的南洋料理店後，便火速下單，點了南洋咖哩飯、海南雞飯、打拋豬飯，總共花了300多塊。

原以為餐點要等上一段時間，沒想到外送員卻很快就到了。原PO指出，按習慣他們都會請外送員送到學校側門，但當日外送員卻打電話詢問，「你們到底在哪個門啊？」，雙方經過一番溝通後，終於拿到餐點。不料，外送員卻突然說出，「你們知道這家餐廳在你們學校B1嗎？」

驚人的真相讓原PO當場傻眼，驚呼「所以等於送貨員從學校大門出發送到我們學校側門！我們還在那邊沾沾自喜以為餐點很快到…」。隨後，原PO也和同事一同到學生餐廳一探究竟，意外發現自己花了雙倍的價格吃學生餐廳，讓他忍不住直呼「人生好難啊！」

文章一出，立刻引起網友討論，「笑死我了」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」、「大爺就是任性，寧願給外送員賺也不要去樓下餐廳」，也有網友懷疑，「這價差真的有點扯，我買之前都查查看店內的價格」、「這價錢也太扯，差了45，果然鬼島有鬼島的玩法」，也有人認為，「謝謝你們給外送員賺錢的機會」、「現在高中生午餐都這麼多選擇嗎...也太爽」。

原PO花了300多塊訂了Uber Eats，卻發現該店家其實就在學校裡面。圖取自...
原PO花了300多塊訂了Uber Eats，卻發現該店家其實就在學校裡面。圖取自／PTT
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用外送平台點餐與實際外帶價格差很大，讓原PO欲哭無淚。圖取自／PTT
用外送平台點餐與實際外帶價格差很大，讓原PO欲哭無淚。圖取自／PTT
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美食外送外送員PTTuber eats

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