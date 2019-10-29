女子搭火車突然「換氣過度」 乘客相助讓她滿懷感謝

2019-10-29 17:06 聯合新聞網 綜合報導



有名女子搭乘普悠瑪前去面試，卻在中途突然換氣過度，旁邊旅客熱心相救，讓女子順利趕上面試。示意圖。記者侯俐安／攝影 分享 facebook

部分人在緊張或壓力大的情況下，會引發「過度換氣症候群」，患者會不斷快速換氣，嚴重者還可能因此昏迷。26日有名女子搭乘普悠瑪列車北上，在到台北面試的路程中，突然出現過度換氣的症狀，所幸旁邊乘客伸出援手，才讓她成功趕上面試。

這名女子在Dcard上發文，26日早上，她搭乘普悠瑪北上列車，準備到台北進行一場面試。當天乘客眾多，女子奮力往前方車廂走才走到自己的位置。剛坐下沒多久，突然感覺到呼吸越來越急促，一度無法呼吸。

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女子趕緊向隔壁乘客求救，列車長及車上其他人員趕忙過來，向其他乘客詢問是否有塑膠袋，並準備類似枕頭的東西讓女子躺平。女子形容當時她開始感到手腳發麻臉部僵硬，但車上前來幫忙的人不斷為她加油打氣，列車抵達新竹後，趕緊將女子送醫，她也成功趕上在台北的面試。

這篇文獲得網友大量關注，許多人紛紛表示自己也有相同經驗，並提供女子許多方法，以防再次碰上相同狀況。女子表示經醫師診斷，應該是因為緊張而導致過度換氣，她也非常感謝車上相助的陌生人，讓她順利趕上面試。