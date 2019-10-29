親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

女子搭火車突然「換氣過度」 乘客相助讓她滿懷感謝

2019-10-29 17:06聯合新聞網 綜合報導

有名女子搭乘普悠瑪前去面試，卻在中途突然換氣過度，旁邊旅客熱心相救，讓女子順利趕...
有名女子搭乘普悠瑪前去面試，卻在中途突然換氣過度，旁邊旅客熱心相救，讓女子順利趕上面試。示意圖。記者侯俐安／攝影
分享

部分人在緊張或壓力大的情況下，會引發「過度換氣症候群」，患者會不斷快速換氣，嚴重者還可能因此昏迷。26日有名女子搭乘普悠瑪列車北上，在到台北面試的路程中，突然出現過度換氣的症狀，所幸旁邊乘客伸出援手，才讓她成功趕上面試。

這名女子在Dcard發文，26日早上，她搭乘普悠瑪北上列車，準備到台北進行一場面試。當天乘客眾多，女子奮力往前方車廂走才走到自己的位置。剛坐下沒多久，突然感覺到呼吸越來越急促，一度無法呼吸。

女子趕緊向隔壁乘客求救，列車長及車上其他人員趕忙過來，向其他乘客詢問是否有塑膠袋，並準備類似枕頭的東西讓女子躺平。女子形容當時她開始感到手腳發麻臉部僵硬，但車上前來幫忙的人不斷為她加油打氣，列車抵達新竹後，趕緊將女子送醫，她也成功趕上在台北的面試。

這篇文獲得網友大量關注，許多人紛紛表示自己也有相同經驗，並提供女子許多方法，以防再次碰上相同狀況。女子表示經醫師診斷，應該是因為緊張而導致過度換氣，她也非常感謝車上相助的陌生人，讓她順利趕上面試。

普悠瑪Dcard

相關新聞

「拒用就沒小孩照片」 幼稚園聯絡簿改用app月收500

2019-10-29 10:10

奇景！他驚見對面大樓陷火海？真相曝光網嚇呆：差點打119

2019-10-28 17:36

鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相

2019-10-28 13:33

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

不交往就對妳下咒！神棍送400萬元佛牌網狂吐槽

2019-10-26 10:01

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00
看更多

熱門文章

興大學生騎機車遭撞死 賓士車駕駛看一眼轉身逃逸

2019-10-29 09:28

疑爭家產 台中男子夥同外人對姊姊姊夫施暴注射液體

2019-10-28 18:43

把乳房、陰道做成標本還要死者「報平安」 家屬：人渣

2019-10-29 14:23

有小三恐賠2千萬也不怕 還要老婆「3人和平共處」

2019-10-29 10:17

南二高斜張橋墜橋身亡 死者竟嘉義偷車南下出事

2019-10-28 23:18

中國民進黨張秀葉等人違法收受政治獻金 再遭起訴

2019-10-29 10:38

「怪手」名列32大槍擊要犯 逃亡一年終於被逮

2019-10-28 23:15

影／精神不濟撞飛停等紅燈堂兄弟 3人送醫1人命危

2019-10-29 10:13

手比「3」收30萬茶葉罐 前新北議員貪汙遭判刑6年

2019-10-29 12:53

只打非親生的！ 她虐死同居人幼子、抓女兒浸熱水

2019-10-29 11:33

苗栗市1樓服飾店火災 2樓屋主一度受困有驚無險

2019-10-29 09:17

北市松山區民宅火警 14住戶緊急疏散幸火勢撲滅

2019-10-28 19:03

影／賓士撞死興大生畫面曝光 賴姓嫌犯是毒品通緝犯

2019-10-29 16:38

夜店殺警案主嫌偷渡烈嶼遭逮 今發送金門監獄

2019-10-28 17:42

影／注意！不禮讓視障者罰更重 最高會吃7200元罰單

2019-10-29 09:59

80歲老翁駕車壓死20歲軍人 一審判刑6月緩刑2年

2019-10-29 10:22

年輕警洩密給毒蟲 檢起訴並建請從重量刑

2019-10-29 14:48

離島女教師搬貨踩空落海 同校男師英勇跳水救人

2019-10-28 20:54

興大學生騎機車遭撞死 賓士車主見家屬低頭不語

2019-10-29 14:47

「拒用就沒小孩照片」 幼稚園聯絡簿改用app月收500

2019-10-29 10:10

狼父逼女叫老公 性侵29次還要「跨年砲」

2019-10-29 11:41

影／高雄旗山6車追撞大塞車 1女駕駛送醫

2019-10-29 12:10

質詢權遭剝奪？時力高雄議員聲請假處分駁回確定

2019-10-28 18:02

「我不是妳的國小老師」 超商店員不耐反諷老婦遭起訴

2019-10-28 17:41

基隆花瓶嶼船難 漁船先傾斜不久沉沒 船上10人幸運獲救

2019-10-29 01:25

陸男破壞台中連儂牆 遭強制出境並管制5年不得來台

2019-10-28 20:01

當年讓孫道存吐出1.2億元稅款 美女執行官將開直播

2019-10-28 18:51

影／漁船花瓶嶼外海觸礁沉沒 友船馳援16人驚險獲救

2019-10-29 10:56

影／他上網為韓國瑜徵攝影師 卻接到五字經辱罵電話

2019-10-29 12:35

影／賓士撞死興大生 車主坦承：車上K他命「是我的」

2019-10-29 16:33

惡劣殯儀館員工在女廁裝密錄器 竊錄34名女子如廁

2019-10-29 11:03

槽車龍洞自撞翻落橋下 液態氮卸除台二線全封了

2019-10-28 23:19

連千毅仿品風波1人報案 懷疑賓利眼鏡及手錶假貨

2019-10-28 22:15

潛逃大陸不適應？ 殺警犯偷渡回小金門被逮

2019-10-29 00:29

廠商招待喝花酒 證交所前電腦部經理遭起訴

2019-10-29 11:44

少年公墓找供品充飢 暖警供應熱食助返家

2019-10-29 14:52

徐乃麟女密友涉詐 想傳「查無此人」證人遭打臉

2019-10-28 17:56

醫事檢驗所冒充衛生局人員向民眾抽血 警方逮6嫌法辦

2019-10-29 10:04

前女友睡夢遭拍裸照 新歡寄來才知遇渣男

2019-10-29 15:39

【重磅快評】兩個判決 值得審理普悠瑪案參酌

2019-10-29 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top