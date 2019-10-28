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鄰居辦喪後在他家門口放砂糖 網曝幕後真相

2019-10-28 13:33聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
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有網友在臉書發文詢問，鄰居近日辦喪結束後，在家門口放了一包糖，而且發現左右鄰居的門口也各有一包，讓原po不解地向大家詢問有無特殊用意，而網友則解釋，這是喪家為表達治喪期間打擾到鄰居，所以才請吃甜。

有網友在「爆系知識家」發文提到，隔壁鄰居近日辦喪事，而出殯時，剛好他們全家都不在。但回家後看到，自己家門口多了一包糖，經調閱監視器才發現是禮儀社的人放的，他還觀察到對方也在左右鄰居的家門放置一包砂糖，不禁讓原po好奇，「吃甜？喪吃甜？感覺搭不上的妙」，他也說，「我婆婆說給我們吃甜」。

文章一出，網友則回應，「喪家深感打擾芳鄰之處而不好意思，所以送個小品，讓您們『吃甜甜』」、「因為棺材有經過你們家門口，回禮給你，造成你們的不便，這只是傳統習俗啦」、「給你們吃甜甜，保平安」。

但也有網友提到，各地習俗其實不太相同，有些人會放金紙，也些人是貼紅紙，但都是表達在治喪期間，造成鄰居不便的歉意贈禮。

鄰居辦喪在門口放砂糖，網友說請吃甜保平安。圖片來源／臉書
鄰居辦喪在門口放砂糖，網友說請吃甜保平安。圖片來源／臉書
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禮儀師民間信仰

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