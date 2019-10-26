親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

陳同佳案已指定窗口 蔡英文：盼香港政府把嫌犯、事證交我們

貨櫃車內留血手印！部分被害人來自六個越南家庭

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32聯合新聞網 綜合報導

捷運士林站平時就有不少人潮，現在竟有人因為沒位子坐而怒罵孕婦。 本報系資料照／記...
捷運士林站平時就有不少人潮，現在竟有人因為沒位子坐而怒罵孕婦。 本報系資料照／記者翁浩然攝影(圖為示意圖，並非文中當事人)
分享
台北捷運紅線常在人尖峰時段爆滿，現在竟然有人因為沒有位子坐，而開直播怒罵孕婦，女子長達10分鐘講述自己的理論「應該要禁止孕婦搭捷運，那些生小孩的人也很無恥」，讓一旁的旅客聽了嚇傻，也感到相當不舒服。

根據《東森新聞》報導，這起事件發生在台北捷運紅線劍潭站和士林站之間，因為這兩站臨近知名觀光景點士林夜市，所以本來人潮就不少，一名綁著丸子頭的女子因為沒位子坐，氣的在車廂開直播怒罵「我捷運真的是進不來，我覺得真的是很誇張，那些生小孩的也人也是很無恥。」

女子不顧旁邊的人，繼續講述自己的理論「地球暖化、人口爆炸，你們這麼無恥，憑什麼孕婦可以坐捷運，如果人口減少，每個人都有位子可以坐阿！」，甚至還講到捷運公司「該禁止孕婦搭捷運」，言論誇張被一旁的看傻的乘客錄下。

據報導，雖然這名女子並沒有做出傷害其他人的行為，但激進的言論已經讓旁邊的人感到不舒服，乘客也感覺她是「什麼宗教團體的人」，附近乘客因此嚇到頻閃避這名女子。

相關新聞

不交往就對妳下咒！神棍送400萬元佛牌網狂吐槽

2019-10-26 10:01

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11

將離婚的丈夫破壞她物品 網友：恐怖伴侶要當心！

2019-10-24 19:44

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

6歲電眼妹自拍被媽出賣！「美肌vs.真實」萬人暴動：騙我生女兒

2019-10-23 20:17

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

偷移蛋糕「兩點」姪女崩潰嚎哭一小時 網見對比照笑瘋

2019-10-21 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00
看更多

熱門文章

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

警男友騎車載送惹議 屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

2019-10-26 10:29

內輪差惹禍！女大生剛畢業 面試途中慘遭貨櫃車輾斃

2019-10-25 16:16

要9歲兒學「三太子割肉還親」 男童竟當父母面揮刀自殘

2019-10-25 15:18

騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38

警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」

2019-10-25 22:01

國光客運遭小貨車猛撞 中山高五股段封閉3車道

2019-10-25 19:11

超級綠！老婆劈腿不肯放手 小王還幫子女簽聯絡簿

2019-10-25 17:38

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38

學生叼菸、無照騎車被記過 大法官允提行政爭訟救濟

2019-10-25 17:11

影／38具遭竊石虎相機追回31台 珍貴石虎影像也救回

2019-10-25 18:00

新北警爆竄改資料騙嘉獎 1警收押禁見

2019-10-25 15:42

柑仔店老闆性侵6女童 身分竟是退休優良教師

2019-10-26 05:14

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09

台南民宅傳火警 警消入內搶救1死1傷

2019-10-25 15:55

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

2019-10-25 15:19

評論移工來店消費 挨批歧視的咖啡館回應了

2019-10-26 07:37

基隆鐵路街10多年私娼寮 栽在新任派出所長夜襲行動

2019-10-25 20:19

影／苗縣頭份資源回收廠大火 烈焰沖天黑煙漫天

2019-10-25 15:44

妙齡女喝爛醉被撿屍 賤男還偷她錢開房間硬上2次

2019-10-25 19:54

抓到了！破壞韓國瑜廣告看板 支持者籲：愛與包容

2019-10-25 20:44

萬華應召大樓被抄 鶯燕「八國聯軍」

2019-10-26 00:00

花蓮監獄女管理員 在女監備勤室疑輕生不治

2019-10-26 09:28

蘭潭又見浮屍女子失蹤2天溺死消防員打撈

2019-10-25 12:19

影／獨居男失蹤5天？員警抽絲剝繭花90分鐘救回一命

2019-10-25 15:07

國賓影城禁薯條、洋芋片遭罰聲請釋憲 大法官不受理

2019-10-25 18:33

他研究機車三個月 車禍靠一碎片揪出肇逃者

2019-10-26 08:20

林奕華辦公室前主任 涉酒後性侵遭起訴

2019-10-25 15:45

知名日籍主廚偷吻女翻譯挨告 遞道歉信仍難逃刑責

2019-10-25 15:22

騎機車別像踩風火輪 取締、宣導雙管齊下防外送員違規

2019-10-25 13:46

父親駕駛堆高機倒車不慎輾斃愛女 情節可憫獲緩刑

2019-10-25 19:13

不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32

台南民宅火警釀一死一傷 警消研判起火點在房間

2019-10-25 19:13

洗錢水房藏身民宅 金流達6億人民幣

2019-10-25 23:58

黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

2019-10-26 11:26

影／不爽韓國瑜參選 男子點打火機破壞看板警送辦

2019-10-25 18:18

太扯了！運載酒瓶未捆綁碎落一地 貨車司機闖禍開罰

2019-10-25 14:42

檢警破獲違法匯兌水房 主嫌遭收押禁見

2019-10-25 17:31

針刺身體、打到四肢骨折 竹聯幫眾涉恐嚇取財落網

2019-10-25 17:33

「三終審」公懲會委員長空缺 總統派姜仁脩接任

2019-10-25 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top