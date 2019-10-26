不滿捷運沒位子坐！女子開直播飆罵孕婦「生小孩的人很無恥」

2019-10-26 11:32 聯合新聞網 綜合報導



捷運士林站平時就有不少人潮，現在竟有人因為沒位子坐而怒罵孕婦。 本報系資料照／記者翁浩然攝影(圖為示意圖，並非文中當事人) 分享 facebook 台北捷運紅線常在人尖峰時段爆滿，現在竟然有人因為沒有位子坐，而開直播怒罵孕婦，女子長達10分鐘講述自己的理論「應該要禁止孕婦搭捷運，那些生小孩的人也很無恥」，讓一旁的旅客聽了嚇傻，也感到相當不舒服。

根據《東森新聞》報導，這起事件發生在台北捷運紅線劍潭站和士林站之間，因為這兩站臨近知名觀光景點士林夜市，所以本來人潮就不少，一名綁著丸子頭的女子因為沒位子坐，氣的在車廂開直播怒罵「我捷運真的是進不來，我覺得真的是很誇張，那些生小孩的也人也是很無恥。」

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女子不顧旁邊的人，繼續講述自己的理論「地球暖化、人口爆炸，你們這麼無恥，憑什麼孕婦可以坐捷運，如果人口減少，每個人都有位子可以坐阿！」，甚至還講到捷運公司「該禁止孕婦搭捷運」，言論誇張被一旁的看傻的乘客錄下。

據報導，雖然這名女子並沒有做出傷害其他人的行為，但激進的言論已經讓旁邊的人感到不舒服，乘客也感覺她是「什麼宗教團體的人」，附近乘客因此嚇到頻閃避這名女子。