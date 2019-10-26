不交往就對妳下咒！神棍送400萬元佛牌網狂吐槽

2019-10-26 10:01 聯合新聞網 綜合報導



網友收到不知名佛牌。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

在泰國若要追求愛情，或留住心愛的另一半，有人會以「下降頭」的方式達成目標，頗為可怕。想不到類似劇情也在我國上演，有網友表示，一名男神棍為了追求朋友，威脅她「不交往就要對她下咒」，甚至送了一個自稱價值400萬元的佛牌，讓她很困擾。網友建議她，佛牌不能亂丟，應找道士收走，也有人表示，該佛牌看起來其實很廉價，價值400萬元應是謊言。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，最近有一名男性要追求她的朋友，然而他卻威脅她，不與他交往的話就要對她下咒，讓她非常害怕，不只如此，該男子還送給她一個不知名的佛牌，強調佛牌價值400萬元，也讓她很困擾。

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從照片中可看出，該佛牌正面有一尊金色佛像，身邊圍繞黃色不規則寶石，腳下有幾顆綠色寶石，頭部左右兩邊各有一顆紅寶石；背面也有另一尊佛像，但已有金屬鏽蝕痕跡。有網友推估，佛牌正面為阿贊多、背面為崇迪。

其他網友表示，「有問題就不要收」、「不跟他在一起幹嘛拿啊？」、「若是陰牌的話確實不便宜」，針對佛牌價值400萬元一事，網友說「淘寶弄一塊400元都不用」、「400萬的東西用夾鏈袋裝合理嗎？」、「怎麼不直接送400萬」、「除非是真的阿贊多就不便宜」，也有網友秀出收藏的泰國佛牌，表示「大約都幾萬元，400萬元有點誇張」。

不過網友也建議，「他的行為已經構成犯罪，應該立刻報警」、「先報警，避免以後被失蹤」、「要拿給專門處理泰國聖物的法師或道士檢視比較安全，畢竟也不知道是好的還是陰的」。