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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

工都做完了業主才砍價 她不捨油漆工父：很難過

2019-10-25 12:38聯合新聞網 綜合報導

油漆工做完工遭業主砍價。圖片來源／爆怨公社
油漆工做完工遭業主砍價。圖片來源／爆怨公社
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一名網友在臉書社團指出，他的爸爸最近剛完成一個油漆工程，不料，業主居然在完工後反悔當初說好的定價，讓近期身體不適的父親又氣又不知如何是好，而原po也說，「在旁邊聽的很凝重也很難過」。

有網友在「爆怨公社發文表示，父親是油漆工，當初與業主報價後，對方也答應當初所提出的價格，沒想到卻在完工後，業主突然說，原訂的價格太高，要求砍價，讓原po直呼，「東西也都替業主用好了，現在才在那邊說太貴要砍價！？」。

原po提到，他的爸爸是個對工作很負責任的男人，近期剛好身體不適，想在收到尾款後，多休息幾天，沒想到發生這件事情，讓他的爸爸又氣又不知道該怎麼辦。

此文一出，網友則留言表示，「油漆實在不好賺，真的賺沒多少，不要再砍價了。」、「這種人真的是很沒道德！」、「你爸爸辛苦了！ 就是有這種欺負老實人的奧客」。

不過，也有網友建議，「現在都要先簽約跟商業本票，照法定程序來。不然只用口頭約定真的很容易中風。」、「自私及貪小便宜的人真的很多，有合約書就直接提告了」、「做生意一定要白紙黑字」

油漆工做完工遭業主砍價。圖片來源／爆怨公社
油漆工做完工遭業主砍價。圖片來源／爆怨公社
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爆怨公社

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