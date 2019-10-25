客訂單留言「超時拒領」 外送員嘆：看了真的很氣

2019-10-25 10:39 聯合新聞網 綜合報導



顧客訂單留言「儘速送達，超時拒領」，讓外送員直呼看了真的會生氣。示意圖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

外送員近期車禍意外不斷傳出，有網友就在臉書上發文指出，一名使用外送平台的顧客在訂單上留言，「儘速送達，超時拒領」的文字，讓他直說，外送員時常騎很快、出車禍就是怕對方拒收，這種留言看了真的會很生氣。

臉書社團「靠北熊貓」日前po一篇文章，內文描述，要求外送員儘速送達餐點，若超時將會拒領，讓這名網友氣得表示，「為什麼路上有熊貓都說會騎很快，就是有這種客人，看到訊息我相信很多貓友都會油門催落去」。

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原po進一步說明，如果客人選擇拒收餐點，那外送員就必須花費時間聯絡客服，也會耗盡近一個小時的時間處理，接單數量也變少。他強調，這份工作是在和時間賽跑，客人不說當然也以最快速度送達餐點，但看到這樣的留言訊息，真的會很生氣；不過，他也說，「還是很多客人都很好，留言跟我們說慢慢騎，辛苦了。」讓人倍感窩心。

而網友也在文章底下留言表示，「要快，為什麼不自己出來買」、「還說盡快到達，若真的車禍了，才在說熊貓都騎很快怎樣的」還有其他網友建議原po，「看到這種留言！我一定騎很慢」、「那就慢慢騎，注意安全阿」、「那就拒收吧，我們自己生命安全自己顧」。