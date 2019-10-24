台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54 聯合新聞網 綜合報導



有網友在PTT發問真正的台北人都不騎機車嗎？多數網友認為，大部分機車都是從新北或外縣市來的。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

台灣南北發展長期失衡，不少外縣市人口湧入台北打拚，尋求更好的就業環境，連帶也產生交通壅塞的問題。日前有網友在電動車租車平台，觀察到一個奇特現象，並詢問「真正的台北人都不騎機車嗎？」，貼文引發網友討論。

有網友在PTT分享知名電動車租車平台資訊，發現白天台北市各地都相當密集，但到了晚上，機車都聚集在士林、大同、萬華、景美、東湖等蛋白區，尤其大同與萬華這兩區相當明顯，反觀市中心空蕩蕩的，讓他不禁好奇地說「這張圖是不是交通照妖鏡啊？」

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貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛留言「真的台北人不騎車的」、「本來就是！一堆北漂跟新北基隆人」、「台北機車密度那麼高都是新北南部來的吧」、「在台北騎機車的都是南部人喇」。但也有網友認為「正一級戰區，你連機車都沒地方停」、「那麼少台租個屁…要找到空車先走個2、3公里，我騎U-BIKE可能還比較快到」。