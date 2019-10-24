親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載餅乾和蘑菇」

臉書全球當機 看不到粉專貼文

平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11聯合新聞網 綜合報導

原PO友人騎車經過平溪附近差點被天空飄來的天燈砸到。圖擷自爆料公社
原PO友人騎車經過平溪附近差點被天空飄來的天燈砸到。圖擷自爆料公社
分享

天燈是台灣獨有的特色，因此有許多外國遊客慕名而來，到平溪也都一定要放個天燈才算來過，不過天燈環保及安全疑慮常被民眾討論。今（24）日就有一名網友貼文，表示他的友人騎車經過平溪附近時，天空忽然飄來一個正在燃燒的天燈，差點造成車禍，讓他無奈表示「你的願望差點是用別人的命換來的！」

今日一名網友在臉書社團「爆料公社發文表示，他的友人在騎車經過平溪附近路段時，天空忽然飄來一個燃燒不完全的天燈，還好友人及時閃避，差一點就釀成車禍，原PO更在貼文當中寫下，「給放天燈的朋友，你的願望差點是別人用命換來的！」

貼文一出有網友留言表示，這不是第一篇天燈的爆料，也不會是最後一篇，網路上隨便找都可以看到天燈墜落差點砸到騎士，或害人家屋頂燒起來的新聞，但是過了這麼久問題依舊，他更詢問，難道政府在推動這活動時都沒有配套措施嗎？

但也有業者表示，天燈如果能在天空中完全燃燒就不會有這些問題，如果能推動環保天燈，或許能讓大家對這些年來天燈所造成的負面形象有所改變，他也提到，「天燈是台灣非常重要的習俗，這個習俗也讓觀光帶來很大的商機，拜託不要只講它的壞處，其實天燈帶來的商機遠比這些更大」。

也有許多網友們留言，「這樣的許願方式本身就很愚蠢！還打卡怕人家不知道他在製造垃圾…」、「這不就是寫了一堆自以為會實現的願望再放一把火燒光你所有的願望而已」、「環保天燈是能在空中完全燃燒，能避免大部分的問題，但推動這個真的很難，政府也很難配合！」

但也有人說，｢不要放會有數百店家集體倒閉，上千名台灣人口集體失業，就跟大企業裁員一樣，而且天燈不只是為我們帶來就業機會，更多的是讓世界的人看到台灣的好！」、「放與不放天燈，都會有一方受影響。一個特色文化推廣不易，一昧的禁絕只是懶人的作法，必須有相關配套或是敦促產業提昇才是解決問題的態度！」。

原PO更再貼文當中表示「你的願望差點是用別人的命換來的！」。圖擷自爆料公社
原PO更再貼文當中表示「你的願望差點是用別人的命換來的！」。圖擷自爆料公社
分享

天燈爆料公社平溪

相關新聞

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

台北人都不騎機車？他一張圖揭現況引熱論

2019-10-24 21:54

將離婚的丈夫破壞她物品 網友：恐怖伴侶要當心！

2019-10-24 19:44

紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

最牛逼暗黑特級廚師？連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50

亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47

6歲電眼妹自拍被媽出賣！「美肌vs.真實」萬人暴動：騙我生女兒

2019-10-23 20:17

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28

她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16

等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

偷移蛋糕「兩點」姪女崩潰嚎哭一小時 網見對比照笑瘋

2019-10-21 12:00

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

孫嘆做工地交嘸女朋友 阿嬤神回「安慰補刀」一句到位

2019-10-20 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00
看更多

熱門文章

高速公路匝道「天眼」系統11月啟用 違規「無所遁形」

2019-10-24 11:20

影／三星蔥與30年信任一起被偷 蔥農仍選擇原地交貨

2019-10-24 11:53

破案了！石虎監測相機大量遭竊 警方查獲1男子涉案

2019-10-24 11:10

「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

文曄併宣昶爆內線交易 檢調今約談公司高層

2019-10-24 16:04

老母立遺囑死後長子現住房子過戶給次子 兄弟法庭爭產

2019-10-24 08:22

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31

遊上海世博陸情治單位買單 前參謀長：純粹交朋友

2019-10-24 16:38

蘇花公路砂石車自撞山壁 駕駛無呼吸心跳搶救中

2019-10-24 11:27

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50

影／旅客機上大喊「有炸彈」 飛香港班機起飛前折回　

2019-10-24 17:07

本願山彌陀講堂住持：可以殺了我 但絕不可汙辱我人格

2019-10-24 13:11

貪488元！公務員詐差旅費獲免刑 法官：情節輕微

2019-10-24 16:51

影／少年囂張拒檢 新北地檢前連開8槍逃逸 帶槍投案

2019-10-24 09:19

海上美術館「太空艙」被毀 涉案少年：夜遊不小心踩破

2019-10-24 15:32

豬隊友喊一聲「宏哥」 讓酒駕老大身分露餡

2019-10-24 09:43

新北警遭爆竄改資料騙嘉獎 海山分局8人被約談

2019-10-24 19:36

「蘋果西打」掏空案　前總座：特支費是我的勞務報酬

2019-10-24 14:59

影／怎麼撞的？台東火車站前賓士連撞5車及1機車

2019-10-23 23:25

男偕流鶯尋歡 坦誠相見後驚見小隻馬「多一根」

2019-10-24 19:38

影／台北客從基隆暖東峽谷走到西勢水庫 受困壩頂山坡

2019-10-24 10:36

殺死直播主女友下跪磕頭道歉 廖晏霆判賠家屬700萬

2019-10-24 17:48

文曄併購宣昶爆內線 檢調搜索帶16人 經理交保

2019-10-24 18:51

影／台中大里橋上翻車 幸轎車車主擦傷無礙

2019-10-24 17:04

紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07

影／中警抓毒兇猛助攻房價 警局長：有社區每坪漲6萬

2019-10-24 11:23

元配丈夫搞婚外情長達9年 小三懷孕生2小孩還墮胎

2019-10-24 14:35

媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33

剛出院 68歲兒剪刀殺91歲母

2019-10-24 00:29

討論出遊趁機強吻女網友 僅吻到嘴角判拘役55日

2019-10-24 07:58

台東自助洗車投幣機遭竊 警方全力追緝

2019-10-24 15:12

自駕車撞車 非危險駕駛不起訴

2019-10-24 00:15

督導女子服勞務 村長涉猥褻

2019-10-24 00:19

都沒案子？她自曝當警政機關性騷擾調查委員從未開會

2019-10-24 15:06

影／國道3號高架路段火燒車 警、消馳援防釀二次事故

2019-10-24 13:12

詐騙集團就愛騙這三大對象 你中獎了嗎？

2019-10-24 15:17

「蘋果西打」前總座求交保檢引陳同佳案建請繼續羈押

2019-10-24 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top