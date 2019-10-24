平溪天燈險釀車禍 網友：你的願望差點是用別人的命換來的

2019-10-24 21:11 聯合新聞網 綜合報導



原PO友人騎車經過平溪附近差點被天空飄來的天燈砸到。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

放天燈是台灣獨有的特色，因此有許多外國遊客慕名而來，到平溪也都一定要放個天燈才算來過，不過天燈環保及安全疑慮常被民眾討論。今（24）日就有一名網友貼文，表示他的友人騎車經過平溪附近時，天空忽然飄來一個正在燃燒的天燈，差點造成車禍，讓他無奈表示「你的願望差點是用別人的命換來的！」

今日一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的友人在騎車經過平溪附近路段時，天空忽然飄來一個燃燒不完全的天燈，還好友人及時閃避，差一點就釀成車禍，原PO更在貼文當中寫下，「給放天燈的朋友，你的願望差點是別人用命換來的！」

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貼文一出有網友留言表示，這不是第一篇天燈的爆料，也不會是最後一篇，網路上隨便找都可以看到天燈墜落差點砸到騎士，或害人家屋頂燒起來的新聞，但是過了這麼久問題依舊，他更詢問，難道政府在推動這活動時都沒有配套措施嗎？

但也有業者表示，天燈如果能在天空中完全燃燒就不會有這些問題，如果能推動環保天燈，或許能讓大家對這些年來天燈所造成的負面形象有所改變，他也提到，「天燈是台灣非常重要的習俗，這個習俗也讓觀光帶來很大的商機，拜託不要只講它的壞處，其實天燈帶來的商機遠比這些更大」。

也有許多網友們留言，「這樣的許願方式本身就很愚蠢！還打卡怕人家不知道他在製造垃圾…」、「這不就是寫了一堆自以為會實現的願望再放一把火燒光你所有的願望而已」、「環保天燈是能在空中完全燃燒，能避免大部分的問題，但推動這個真的很難，政府也很難配合！」

但也有人說，｢不要放會有數百店家集體倒閉，上千名台灣人口集體失業，就跟大企業裁員一樣，而且天燈不只是為我們帶來就業機會，更多的是讓世界的人看到台灣的好！」、「放與不放天燈，都會有一方受影響。一個特色文化推廣不易，一昧的禁絕只是懶人的作法，必須有相關配套或是敦促產業提昇才是解決問題的態度！」。