將離婚的丈夫破壞她物品 網友：恐怖伴侶要當心！

2019-10-24 19:44 聯合新聞網 綜合報導



女網友把口紅搬回家後卻發現都已面目全非。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

許多女生把口紅視為生命，喜愛蒐集各種不同口紅，而一女網友貼的口紅照則讓人心驚！日前一名女網友抱怨，她在保護令的法庭上，要求丈夫把自己的東西搬回現在的住處，不料搬回來後卻看到幾乎所有東西都已面目全非，包括她的一堆口紅。貼文一出讓網友們表示「恐怖伴侶要當心」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」無奈表示，她要抱怨自己即將離婚的丈夫，她在保護令的法庭上要求把自己的個人物品搬回現在的住處，而法官同意後，也訂定了搬家的日期，但在搬回來後卻發現幾乎所有東西都被毀損，尤其是她最愛的口紅們已經面目全非。

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原PO在貼文中無奈的說，她丈夫明明知道口紅是她的命，但她也開玩笑表示，還好離家出走前就先把專櫃的口紅帶走，但少了這些口紅她還是有千千萬萬支口紅，她也說，其實這些口紅會變成這樣也不一定是她丈夫做的，可能是口紅自己飛去撞牆。

原PO也在貼文提到，請大家幫她加油，希望能夠順利取得小孩的監護權。這讓網友在留言表示，把這些被破壞的口紅仔細拍照作為證據，證明未離婚的丈夫心態可議，如果孩子跟著這樣情緒控管差，甚至有報復行為的人會令人擔憂！

許多網友在文章中熱烈留言表示，「沒事就好…恭喜脫離幼稚鬼」、「誇張，真的很沒品欸！」、「是什麼原因讓一位男子如此低情商…」、「幼稚且爛透了，這是蓄意毀損，可以告他的喔！」、「這件小事更可以了解他的水準到哪，更不會有突然想走回頭路的傻勁了，值得！」。