嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19 聯合新聞網 綜合報導



一名網友與人發生車禍，遭求償近1100萬，讓他難以接受。 圖擷自 爆料公社 分享 facebook

車禍後遭求償逾千萬，該怎麼辦？一名網友日前騎車與另一輛機車擦撞，兩位超過75歲的長者倒地受傷，事後他遭對方提告求償近1100萬，讓他崩潰「把我全家賣了也賠不完」，其他網友則安撫他「別怕」，要他上法院就對了。

這名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己日前騎慢車時發生車禍，與一輛雙載機車擦撞，兩名年逾75歲的長者因此滑倒受傷，發文者則無礙，車禍鑑定結果是「雙方未保持並行間隔」。

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事後發文者遭對方提告求償，內容包括醫療費242.2萬、因癱瘓增加日常生活費584.2萬、精神慰撫金270萬，共計1096.4萬元。發文者看到數字傻眼，表示沒看到明細收據，如此巨額「把全家賣了也賠不完」，懷疑自己是不是遇到「碰瓷」（假車禍真詐財）。

網友們看到求償金額直呼「誇張」，多數人也幫他壯膽，要他別被嚇倒，「就上法院裁定，該賠多少都要有單據，法院不會讓他們這樣搞」、「上法院他就知道這樣寫是沒用的」、「看肇事責任啊，撞死也不用賠那麼多，不要被金額嚇到了，這種吃相很難看，擺明就是坑你」、「不用擔心先裁決再說，我之前車禍也是這樣」、「就上法院讓保險公司處理，不用影響自己」，還有人說「先開高再殺價，台灣人的習慣呀！」。

另有網友建議他請律師反擊，「民事用同樣的條件請求回去，或是加倍奉還」、「你也可以提出損害賠償，最後給法官定價」。由於對方超過75歲，也有人要他先確認老人家有沒有換駕照，依規定75歲以上長者要通過體格檢查、認知功能測驗等審查，換發駕照後才能上路。