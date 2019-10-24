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紅線內到底能不能停車？ 網友：別跟荷包過不去

2019-10-24 17:07聯合新聞網 綜合報導

紅線內外停車其實都算是違停。圖擷自爆料公社
紅線內外停車其實都算是違停。圖擷自爆料公社
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紅線內究竟能不能停車？近日一名網友為大眾解惑，禁止臨時停車標線之左、右道路範圍內均不得停車，所以紅線的管制，是沒有所謂內外之分，就算沒壓線，只要是在道路範圍內，也是違規停車。貼文一出有網友恍然大悟表示，好險有看到這篇文！

日前一名網友在臉書社團「爆料公社提到，對於紅線內到底能不能停車，別翻白眼說怎麼會有人問這種問題，因為有許多民眾到現在仍不清楚紅線內到底能不能停車。

原PO表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則第169條規定，紅線禁止停車時間為全日24小時。又按交通部94年的函釋，禁止臨時停車標線之左、右「道路範圍」內均不得停車，所以紅線的管制，是沒有所謂內外之分，就算沒壓線，只要是在道路範圍內，也是違規停車。

也有網友分享，曾在高雄勞工夜市看到警察在拖吊違停，於是他詢問警察，停在紅線內是否也算違停，警察則表示，「紅線兩側都算違停」，讓他勸世的說，不要以為車體只有一點點或不是整台車停在紅線就沒事，抓到一樣會被罰。

貼文一出有網友表示，「說真的，我還是第一次看過這樣的紅線耶！通常不都是畫在路緣嗎？謝謝你，讓我知道在紅線內也不能停車！」、「法律規定轉彎處禁止停車，不受有沒有紅線的限制，紅線只是幫助識別，就算沒有紅線仍然是違規喔！」、「紅線內一定罰，全國統一，除非你運氣好沒被逮到」。

不過有民眾表示法條是說紅線內的「道路區域」，但照片裡是停在水溝上，這樣算有違規嗎？網友們解答，「紅線內、私人土地，可；紅線內、水溝蓋，不可；紅線內、私人土地加水溝蓋，不可；紅線內、轉彎處，萬萬不可以！」

也有剛好在社團內的警察留言表示，「的確有個案免罰！但根據規定，不論紅線內外停車就是開罰，若有爭議，當事人可依照正常管道爭取。但員警值勤依法辦理，紅線就是不能停車！還是不要心存僥倖，以免被開紅單。」

別跟自己荷包過不去。圖擷自爆料公社
別跟自己荷包過不去。圖擷自爆料公社
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警察違停爆料公社夜市

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