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媽狂夾15次都落空兒子好失落 佛心檯主秒送娃娃網讚好暖

2019-10-24 14:33聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽帶著兒子出去，兒子想要在娃娃機中的鯊魚玩具，於是她幫兒子夾了數次，沒夾到...
一名媽媽帶著兒子出去，兒子想要在娃娃機中的鯊魚玩具，於是她幫兒子夾了數次，沒夾到正要離開時，檯主竟主動將玩具送給兒子。圖取自「爆廢公社」
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近年娃娃機熱潮興起，滿街的娃娃機台，讓許多民眾紛紛迷上夾娃娃。一名媽媽帶著兒子出去，兒子非常想要在娃娃機中看到的鯊魚玩具，於是她幫兒子夾了數次，依然沒夾到正要離開時，檯主竟主動將玩具送給兒子，令她不禁感謝檯主。

一名女網友在「爆廢公社」發文，她帶著兒子出去，沒想到兒子一眼就相中了娃娃機裡的鯊魚玩具，於是身為媽媽的她打算幫兒子夾到，在夾的過程中檯主一直在後方看著，最後花了150元依然夾不到，於是她告訴兒子，「這裡夾完就沒囉」，兒子不免露出失落的表情，但也不哭不鬧。

正當她牽著兒子打算離開時，檯主叫了聲「弟弟」，檯主問他是否想要鯊魚玩具，兒子點點頭，檯主表示「那叔叔可以送給你喔！」，說完便打開娃娃機拿出玩具給兒子「弟弟送你」，兒子則很開心地向檯主道謝「謝謝叔叔謝謝叔叔」，檯主「其實你可以叫哥哥的」，兒子則天真地說「哥哥你好棒給你兩個讚」，看到這一幕原po不禁在心中感到一絲溫暖感謝檯主。

網友紛紛大讚檯主，「好暖啊！！！」、「祝福檯主錢箱滿滿，弟弟快樂長大」、「佛心檯主，感謝你完成小孩的心願」、「這個檯主會做人，如果我有玩夾娃娃會特意去捧場還叫友人也去那台夾」、也有網友稱讚原po兒子乖巧「弟弟好乖，不會哭鬧，爸爸教得好」、「乖寶寶的好獎勵！檯主真棒」。

有網友分享遇到佛心檯主的經驗，曾經夾了一次沒中就準備帶小孩離開，沒想到檯主竟拿了兩隻娃娃出來送孩子，「整個超好的」、也有網友曾遇過檯主補貨，看女兒可愛，拿出機台裡的角落生物鑰匙圈送給女兒及兒子。

不過有網友查出其實鯊魚玩具的價格，不到台幣100元，對此許多網友表示，「給台主賺點也算合理，畢竟難得好心人」、「要實際一點的話，台主根本不用理那個傷心欲絕的孩子...」、「不管外面價值多少，重點是檯主不想看孩子失望的臉,願意送給孩子，那比夾到更有意義」。

鯊魚

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