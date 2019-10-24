女兒怨萬聖節扮鬼太逼真嚇壞同學 母：明年扮陰屍路

2019-10-24 11:31 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽幫女兒裝扮萬聖節的模樣，嚇壞不少同學。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 萬聖節即將到來，許多爸媽都會發揮創意幫小朋友精心裝扮，小男生通常都是英雄人物，小女生則是公主裝扮，但也有爸媽會特別將孩子打扮的與眾不同。一名女網友在臉書分享友人女兒萬聖節的裝扮，竟然是驚悚的斷頭女鬼，女兒還抱怨同學看了不敢靠近，網友則大讚這個媽媽太有才。

小女孩抱怨裝扮太可怕，讓同學都不敢靠近她。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 原PO在臉書「爆怨公社」貼出朋友的女兒今年萬聖節的裝扮，竟然是扮成斷頭女鬼，照片可見利用服裝巧思和視覺效果，小女孩就像拿著自己的頭一樣驚悚。原PO說小女孩回家後跟媽媽抱怨同學都打扮成漂亮的公主，但只有她特別不一樣，害得同學都不趕接近她。

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沒想到媽媽竟然嫌不夠恐怖，還說「明年來走陰屍路路線更酷」，讓小女孩聽了更加哀怨地說「我沒朋友了啦」。照片一貼出來，引來網友熱烈討論，多數網友都大讚媽媽太厲害了，「好用心的媽媽」、「超屌的萬聖裝」、「媽媽好強喔」、「這才是長大後的回憶」、「每年萬聖節都是媽媽的美勞課生死鬥」、「好棒喔！我也想這樣玩兒子，可惜手藝不好」；不過也有少數人不認同把孩子打扮得太嚇人，「說真的，大家都有小孩，可以不要嚇別人的小孩嗎？」、「這樣對孩子有好處嗎？」

但也有網友認為萬聖節就是要扮鬼，「那有人萬聖節扮公主的啦」、「對啊，這才像萬聖節」、「這才是萬聖節啊！一堆公主跟設計展，羨慕妳女兒要給妳這樣弄」、「不懂萬聖節把自己小孩扮成公主、漫威的家長在想什麼，然後批評真正應該扮成鬼怪的萬聖節裝扮的孩子」、「這個很可以！什麼公主…根本不符合萬聖節啊」。