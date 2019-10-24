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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

情侶訂外送備註閃瞎單身外送員 網友留言全歪樓

2019-10-24 10:50聯合新聞網 綜合報導

有外送員接到客人訂單，但備註欄上的放閃文字卻讓他看了很不是滋味，照片為示意圖，人...
有外送員接到客人訂單，但備註欄上的放閃文字卻讓他看了很不是滋味，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
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圖／翻攝自「靠北熊貓」
圖／翻攝自「靠北熊貓」
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外送服務夯，外送員也都使命必達，有客人不只訂餐，還會要求外送員幫忙繳水電費、代購其他商品等，要求的內容五花八門。一名外送員日前接單時，看到備註欄竟然寫著放閃的字樣，讓還是單身的他看了哭笑不得，忍不住的說「請問你有想過我的感受嗎？」

網路訂餐外送通常都會有備註欄讓顧客填寫所需的服務，外送員為了獲得好評，通常都會盡量達成滿足客人要求，不過一名熊貓外送員在臉書「靠北熊貓」貼出收到的訂單，上頭的備註欄寫著「可以幫我跟我女朋友說祝在一起一個月快樂嗎~感謝」，讓單身的他看了很不是滋味。

網友則是安慰原PO說「真是辛苦了」、「委屈你了」，還有人也酸說「小孩子才在那慶祝一個月」、「大陸影片看太多？」更有許多網友留言歪樓，「你男朋友叫我唱一首歌幫你們慶祝，『分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的』」、「之前也遇過類似的狀況，也照那位客人這麼做，然後我就交到女友了」、「+500我照做，給1000加送愛心小卡片」、「這個小費2000起跳你知道嗎？」、「我會祝他們分手第一天快樂」。

外送員

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