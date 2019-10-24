「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

2019-10-24 10:35 聯合新聞網 綜合報導



雞排示意圖。一名女性顧客買雞排被誤會沒付錢，氣得她報警討清白。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影 分享 facebook

商家做生意怕收不到錢，顧客也怕被誤會沒給錢。高雄一位瑜珈老師去買雞排，結帳後被店員誤會沒付錢，想調監視器畫面卻又被羞辱，讓她氣哭報警，所幸最後找回清白。

「老闆很忙，顧客要自保。」這名瑜珈老師在臉書社團「爆怨公社」吐苦水，她在22日晚間去高雄美術館附近一間雞排店，店內有1男1女共2名店員，點了2塊雞排後直接付110元給男店員。10分鐘後雞排炸好，女店員又再次向她收錢，她表明已付清，男店員卻回應「沒收到，我都在炸鍋處」。

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瑜珈老師重現給錢的動作也無法喚起對方的記憶，請店員調監視器畫面，不僅遭拒絕，還被嗆：「只是兩塊雞排而已，你拿去，我們很忙沒空調。」她聽到這句話後立即覺得人格受辱，「對我來說也只是110而已」，於是再次掏錢給店家。

受委屈的她，隨後忍不住氣哭，因此決定報警，最後警方幫她討回公道、還她清白，店家也在真相大白後退錢並道歉。「知道老闆工作辛苦很忙，但沒有人會因為110而必須接受人格污辱。」瑜珈老師說，被誤會的感覺真的很不好，呼籲老闆應規劃好自己的收款習慣，並且「不要嗆客人」。

這家雞排店的股東也在店家的臉書粉絲專頁發出道歉聲明，坦承兩名店員與顧客的對話和處置方式不恰當，已與同仁溝通，並做出懲處，日後也會落實立即收款的規定。但目前店家的臉書已暫時關閉。