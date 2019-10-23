最牛逼暗黑特級廚師？ 連白飯都「操灰搭」

2019-10-23 21:50 聯合新聞網 綜合報導



有網友PO出四張食物「操灰搭」的照片。圖擷自「爆廢公社」 分享 facebook 人有許多本能是與生俱來的，後天怎麼學都學不會。有一位網友在「爆廢公社」PO出四張食物「操灰搭（燒焦）」的照片，不僅煎魚可以煎的焦黑，連用電鍋煮飯都可把白飯煮成黑色的，乍看之下還以為是普洱茶餅。照片PO出後，馬上就有網友留言回應「這是暗黑料理界的冠軍了吧」。

原PO上傳四張「黑暗料理」的照片並貼文表示「一餐都操灰搭的機率有多少？至少要一樣是像樣的吧」，乍看之下，四張照片中的內容物幾乎是黑到認不出來，不過仔細看，還是可以辨認照片的餐點分別是魚、熱狗、雞腿和白飯，尤其是白飯都能煮成比普洱茶餅還黑的程度，不免讓人讚嘆真是人才。

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網友在看到貼圖後紛紛留言回應「暗黑料理？」、「能把每一道菜都做到燒焦真的不容易」、「喜歡黑色系列，也不用連吃的都搞成這樣」，有網友反諷「唯一一道正常的墨魚香腸」、「原來是墨魚料理啊，還以為是燒焦呢」，更有網友讚嘆說「哇塞，這火災現場拿出來的吧」、「難道你就是史上最牛逼的暗黑特級廚師」。

不過，最後的結果卻出乎人意料，原來有網友以圖搜圖，發現這四張「操灰搭」非同一人所為，而是拼圖而成，有一點「假」事件的成分。

有網友PO出四張食物「操灰搭」的照片。圖擷自「爆廢公社」 分享 facebook