亞錦賽頒獎正妹短裙襯美腿 網跪求IG神搜

2019-10-23 20:47 聯合新聞網 綜合報導



亞錦賽賽後頒獎典禮上，一旁協助頒獎正妹意外吸睛。圖擷自PTT 表特板 分享 facebook 人正真好，永遠是場面中的嬌點之一。日前中華棒球隊在亞錦賽中奪冠，賽後頒獎典禮上，除了受獎的隊伍是焦點外，一旁協助頒獎的正妹也意外吸睛。有網友在PTT 表特板po出亞錦賽頒獎典禮中2位協助頒獎正妹的美照，她們出眾的外型讓人不多看一眼都不行。

有網友在PTT表特板po出亞錦賽頒獎典禮中2位協助頒獎的正妹美照，她們的態度端莊優雅、舉止和藹可親，笑容常掛臉上，一雙長腿在黑短裙的襯托下，更是讓人無法忽視。原PO在好奇心的驅使下，上網跪求正妹的IG。

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網友在看完照片後紛紛留言稱讚「頒獎的真的很正」、「笑的那個超正」、「這大長腿，啊嘶~」，有網友更留言跪求「有神人幫神右二嗎」、「吳昇峰要到line了嗎？」

果真跪求有回應，有老司機真的虎虎生風，馬上就神出其中一位的頒獎正妹「慧慧」的IG，她不僅在IG上大方分享平日生活中的點滴，更不吝嗇分享她的比基尼泳裝照，豐滿的上圍讓粉絲讚嘆「在妳身上，每一套都耀眼無比」。「慧慧」的IG吸引2萬多粉絲追蹤。

亞錦賽賽後頒獎典禮上，一旁協助頒獎正妹意外吸睛。圖擷自PTT 表特板 分享 facebook