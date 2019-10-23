她疑惑客人為何只愛坐「髒桌」 網曝原因：會挑位置坐

2019-10-23 13:16 聯合新聞網 綜合報導



有網友很不解，為何總是會有客人選擇還沒收乾淨的座位，而不選乾淨的座位坐，令她和同事相當疑惑。圖取自「抱怨公社」 分享 facebook 每到吃飯時間去吃飯時，若沒有訂位要在店內吃，恐怕得先等店內客人吃完。一名女網友很不解，為何總是會有客人選擇還沒收乾淨的座位，而不選乾淨的座位坐，這令她和同事相當疑惑。

一名網友在「抱怨公社」發文，她在小吃店工作每次還沒收桌，就會有客人坐髒座位，而不選擇已收桌完的乾淨座位，若不忙時還可以，但吃飯時間客人非常多，忙到亂七八糟，客人也看得出來，但依然選擇坐還沒收桌的位子，再請店員收，這令她和同事都相當納悶及困擾，於是詢問網友建議。

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同樣做餐飲業的網友深有同感，「我也常遇到這種的客人」、「真的...明明很空 大家就是會去坐那個沒收的桌子...」、「餐飲業者的心酸，常常遇到這樣還特地跑出來問，可以先幫我收一下嗎？」、「我也遇過這種人，就是莫名其妙」。

不過有網友分析可能是座位的位置及客人個性所導致，「1.電視角度2.電風扇角度3.店外視線(可能有停四輪)4.他爽」、「因為客人會挑位置坐，例如進門第一個位置大家都不喜歡坐」、「有時候是因為冷氣口，有的人喜歡坐風口，有的人則是要閃冷氣，沒人的時候就會挑位子坐，即使桌面還沒收」、「其實沒有為什麼，人都會有習慣問題」。

有網友建議店家，準備回收區，請客人用完餐後自己收，「小吃店沒收服務費，和麥當勞一樣，我家這有幾家便當店都是這麼做，大家也是會主動收碗盤，方便下一位顧客使用」。