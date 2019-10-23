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壽終正寢 港府宣布正式撤回「逃犯條例」修訂

豬血湯漲到25元 客人嫌貴喊「關起來不要賣！」

2019-10-23 14:28聯合新聞網 綜合報導

有網友表示自己阿嬤販賣的羊肉炒飯份量爆多，近期因成本問題豬血湯上漲5元卻遭客人怒...
有網友表示自己阿嬤販賣的羊肉炒飯份量爆多，近期因成本問題豬血湯上漲5元卻遭客人怒批。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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當台灣食品的原物料上漲，各個店家受不了成本壓力可能會提高售價，而消費者就可能抱怨店家漲價，甚至選擇不消費。日前一位女網友在網上發文，表示自己阿嬤開小吃店，羊肉炒飯一份80元和豬血湯小份20元，但近期因為成本問題，豬血湯小漲5元，卻遭客人反應「不應該漲價」，甚至還對原PO說「關起來不要賣了！」，讓她不禁大嘆「現在的客人我真的是不了解什麼心態。」

原PO於20日在臉書社團「爆怨公社發文，表示自己阿嬤販售的羊肉炒飯多到爆盒滿出來只要80元，而一碗豬血湯則是小碗20元、中碗30元、大碗40元，但近期因為成本太高，加上客人常要求湯要多腸子、多湯和醬油，所以把小份豬血湯上漲5元變成25元，沒想到卻有客人因此不滿。

貼文上寫道，有位客人向原PO阿嬤購買了一份羊肉炒飯和小份豬血湯，並給了100元，但原PO告知他湯品小漲5元後，這位客人就開始抱怨並說「怎麼漲價了，你們不應該漲價的。」對此原PO告知是因為成本不划算，但客人反而回應「你們主打的就是便宜，現在你們漲價生意一定不好，因為外面都一樣價錢了，誰來要跟你們買？」

最後阿嬤看不過去只好表示不漲價維持20元，但原PO則向阿嬤說「沒關係啦，反正想吃的還是會買啊！」，結果客人卻反嗆她「那如果妳這種想法的話，不然關起來不要賣了。」，原PO表示當他說完後，旁邊有3、4位客人都翻了白眼，而她也大嘆「 連5塊你都捨不得出，還要在那邊3炮2炮，乾脆去別的地方買。」

文章一出後許多網友都紛紛回應，「直接嗆他，這麼會做生意，他的店在哪裡？」、「嫌貴不想買就轉身離開，廢話那麼多幹什麼？」、「這樣80太誇張了，這份量是兩人份吧！」、「你們這樣真的好佛心……」、「我想用新臺幣下架豬血湯，給我地址吧！」、「在高雄市楠梓右昌地區哦，羊肉炒飯，香腸炒飯，ˋ豬血湯，價格真的很便宜。」

漲價爆怨公社

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