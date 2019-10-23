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等餐狂催單 外送哥暴怒推店員嗆「你打我啊！」

2019-10-23 10:44聯合新聞網 綜合報導

熊貓外送員遭網友指控等餐不到10分鐘便狂催單，甚至動手推店員。圖擷自Youtub...
熊貓外送員遭網友指控等餐不到10分鐘便狂催單，甚至動手推店員。圖擷自Youtube
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近期美食外送平台崛起，許多民眾也選擇身兼外送員賺外快，為了多接些訂單也會把握任何取餐和送餐的時間。昨日有位網友在網上發文，表示有位熊貓外送員到飲料店接送餐點，但等不到10分鐘，外送員便頻頻催單，店員感到不悅於是詢問他的編號打算投訴，結果外送員立刻爆氣脫下安全帽，並嗆「不然你打我啊！」之後伸手推店員並搶走了餐點。

原PO在「爆料公社貼出一段影片，她說之前這位外送員來過店裡取餐，但口氣相當差，甚至曾在店內對著店員咆哮「單子做不出來就不要接那麼多單」，店員見狀也立刻請飲料給他喝，安撫他的情緒。但他在21日來取餐時又開始狂催店員，並說「餐點好了沒，阿是好了沒，東西好了嗎？到底還要多久？」，於是店員便向他要外送人員編號，外送員當下怒問「你要我編號做什麼？」，而店員則是回應要投訴他的不當行為。

外送員聽聞後立刻脫下安全帽，並走進店內對員工說「不然你打我啊！」之後伸手推了店員，而店員也推了回去，接著外送員便伸手將店內餐點搶走，並在門口大馬路咆哮「快來看，這店家餐點做不出要投訴我。」讓原PO感嘆「這種誇張行徑真的太過份了！」

許多網友在看完文章後也紛紛回應，「你們直接餐點編號給客服即可檢舉。」、「一樣外送員，覺得這行為不可取，該被停權！」、「誇張…路上遇到熊貓就沒有好感了！」、「他也沒穿制服，可以直接打去客訴了。」、「人員沒有篩選，不意外。」但也有網友認為雙方各有難處，彼此各退一步更好，「其實各自都有各自的難處！最終目標雙方都是為了多出一份餐多賺一些錢！和氣生財⋯⋯」、「兩個都有難處，動手就是不OK。」、「各行都有心酸面，各退一步三分情。」

也有網友透露外送內幕，表示外送利潤全被平台抽走，店家只是為了曝光度在做白工，並營造生意很好的現象，「我是親耳聽店家說過 利潤都被熊貓賺光光了，但是不加入又怕客人跑光光，所以乾脆當作打廣告的費用，只要外送的單就是慢慢做，一個煎台只煎一個蛋餅，而且還是內用的先做，讓店門口排滿外送機車，又可以製造生意很好的假象！」、「餐飲業的毛利就三成，外送平台一單就抽3成3，最近還漲到3成5，店家接單就是做白工，就像你說的只是增加曝光度。」

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