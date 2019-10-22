她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44 聯合新聞網 綜合報導



一名網友點藥燉土虱時看到魚腹中滿滿的綠色魚卵，覺得噁心不敢吃。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

天氣漸漸轉涼，又到了吃藥燉湯品美食補身的時節。日前一名女網友點了一碗藥燉土虱，魚腹中段有著滿滿的綠色卵，讓她直呼噁心、不敢再吃土虱了。有老饕網友看了照片表示，「這是極品啊」、「賺到了，傻傻的」。

一名女網友在《爆廢公社二館》po圖文，問道「有人有吃過土虱有蛋的嗎？」、「蛋還是綠色的，而且蛋還非常多！挖出一堆還一堆！」讓原po覺得噁心，直呼「對土虱完全破滅」。從照片看來，魚腹內滿滿綠色的魚卵，顏色像青苔或是發霉的樣子，讓人感覺不太舒服。

貼文引來近千網友回應，多數人表示不敢吃土虱，「因為很多人都說很髒」、「養殖方式看一次就戒了」、「看到顏色就沒食慾了」。但也有許多識貨的老號跳出來回應，「土虱吃頭才是唯一信仰」，指像青苔的綠色魚卵是「極品」、「可遇不可求」、「土虱夾蛋沒吃過嗎…」、「乾煎超好吃」、「加蛋不加價，賺到了」。

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根據維基百科資料，土虱又稱蟾鬍鯰或胡鯰，是輻鰭魚綱鯰形目塘虱魚科的一種。棲息於沼澤、池塘、溝渠等汙濁又泥濘的水域，屬雜食性，嗜吃昆蟲、蚯蚓、腐肉等。