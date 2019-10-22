親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

放不下庫德人油田？美軍誘勸川普「重新駐軍敘利亞」

還只是「半帝」？德仁天皇即位禮：恩赦55萬前科犯

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44聯合新聞網 綜合報導

一名網友點藥燉土虱時看到魚腹中滿滿的綠色魚卵，覺得噁心不敢吃。圖擷自爆廢公社二館
一名網友點藥燉土虱時看到魚腹中滿滿的綠色魚卵，覺得噁心不敢吃。圖擷自爆廢公社二館
分享

天氣漸漸轉涼，又到了吃藥燉湯品美食補身的時節。日前一名女網友點了一碗藥燉土虱，魚腹中段有著滿滿的綠色卵，讓她直呼噁心、不敢再吃土虱了。有老饕網友看了照片表示，「這是極品啊」、「賺到了，傻傻的」。

一名女網友在《爆廢公社二館》po圖文，問道「有人有吃過土虱有蛋的嗎？」、「蛋還是綠色的，而且蛋還非常多！挖出一堆還一堆！」讓原po覺得噁心，直呼「對土虱完全破滅」。從照片看來，魚腹內滿滿綠色的魚卵，顏色像青苔或是發霉的樣子，讓人感覺不太舒服。

貼文引來近千網友回應，多數人表示不敢吃土虱，「因為很多人都說很髒」、「養殖方式看一次就戒了」、「看到顏色就沒食慾了」。但也有許多識貨的老號跳出來回應，「土虱吃頭才是唯一信仰」，指像青苔的綠色魚卵是「極品」、「可遇不可求」、「土虱夾蛋沒吃過嗎…」、「乾煎超好吃」、「加蛋不加價，賺到了」。

根據維基百科資料，土虱又稱蟾鬍鯰或胡鯰，是輻鰭魚綱鯰形目塘虱魚科的一種。棲息於沼澤、池塘、溝渠等汙濁又泥濘的水域，屬雜食性，嗜吃昆蟲、蚯蚓、腐肉等。

爆廢公社餐飲
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

她網購取貨店員告知「多一件」 回家查驚覺遇詐騙

2019-10-21 15:02

偷移蛋糕「兩點」姪女崩潰嚎哭一小時 網見對比照笑瘋

2019-10-21 12:00

百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09

請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36

在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36

孫嘆做工地交嘸女朋友 阿嬤神回「安慰補刀」一句到位

2019-10-20 12:00

台灣網紅踩踏「飛機殘骸」被罵爆！她急道歉還原真相

2019-10-19 21:22

技術太專業...他幫拍美照意外秒現「女友原形」萬人笑瘋

2019-10-19 20:00

這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇菜色」驚呆網友

2019-10-19 18:59

同事生活困難要省錢 她幫準備「愛心便當」！網羨慕狂喊：想跳槽

2019-10-19 12:00

他吃超商涼麵吃到牙斷怨品管 網友：廠商真無辜

2019-10-18 17:10

正妹穿小可愛PO早餐照 身材太傲人網友「凍未條」

2019-10-18 16:32

棉花棒盒總是爬滿螞蟻 網友曝真正原因

2019-10-18 16:01

女大生電影院偷拍幾秒片段當紀錄 學長看不過貼文譴責

2019-10-18 12:56

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00

彰化市區驚見「大型長頸鹿」直攀屋頂 在地人笑回：常看牠到處跑

2019-10-18 12:00

務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43

遙控器誤丟洗衣機竟還能使用 網友曝洗過iPhone的後果

2019-10-18 10:40

閨蜜把紅柚誤認成胚胎 網友：有陰影不敢吃了

2019-10-17 20:59

婚禮出動「駕訓班迎娶車隊」超吸睛 新郎曝背後意義網讚：一生都難忘

2019-10-17 20:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00
看更多

熱門文章

「世界台灣皇帝」又惹事！嗆殺蔡英文被逮

2019-10-21 16:16

鳳鳴國小校長命喪火窟 議員盼改善這問題

2019-10-21 15:42

影／滑一波！騎士急閃婦人自摔超帥氣 路人看傻了

2019-10-21 20:03

妻外遇車震嘿咻致懷孕 不確定孩子生父為何人

2019-10-22 06:54

外國正妹板橋賣國旗 網友：可能是二手旗

2019-10-22 08:15

台鐵141次自強號 往中壢平交道撞上路人

2019-10-21 18:38

郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11

攸關我棒球國際賽事權益 辜仲諒5億保證金暫解境管

2019-10-21 19:02

婚事告吹被追討近300萬 SBL周伯勳想扣聘金喜餅錢

2019-10-21 21:10

驚悚！國道三號車禍 木條插爆後車擋風玻璃

2019-10-22 10:12

一起睡還一起產檢 醫師娘怒控老公和女「跑」友通姦

2019-10-21 18:34

奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40

過分！狗繩綁在半空中虐狗 台中動保處通知飼主說明

2019-10-21 16:39

他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53

影／台中八旬婦人晨運車禍不治 肇事者不斷向家屬道歉

2019-10-22 11:21

苗栗校園男扮女裝竊嫌原來是慣犯 警一眼認出落網

2019-10-22 11:17

台鐵141次自強號撞行人 影響1萬5800人、1613分鐘

2019-10-21 20:33

陸漁船拒檢衝撞海巡艦艇 再現蹤被圍捕押回台法辦求償

2019-10-21 16:17

比基尼外國女子海邊曬日光浴 男子強摸判13個月

2019-10-22 10:42

影／帶垃圾到夜市丟棄遭拒 男騎車撞清潔人員爆衝突

2019-10-22 10:08

許願池錢幣遭竊讓舒淇聚寶盆曝光 日月潭警2小時破案

2019-10-21 17:34

「世界台灣皇帝」恐嚇殺蔡英文 檢方命5萬元交保

2019-10-21 22:32

潤寅超貸案 北檢聲押禁見廠商等2人

2019-10-21 22:28

前跆拳道國手吸金19億元案 合作夥伴現形重判8年半

2019-10-21 16:08

挺韓KUSO蘇貞昌移送法辦 法官裁定網友不罰

2019-10-22 12:14

失智北京阿嬤迷路20小時 飄洋過海只為煮飯給女兒吃

2019-10-21 19:59

桃監司機家暗夜惡火 救出一家5人其中大女兒不幸喪命

2019-10-22 09:44

她點藥燉土虱驚見超量綠卵嫌噁心 識貨老饕：這極品啊

2019-10-22 14:44

桃園深夜惡火釀1死7傷 8月大男嬰嗆傷送醫

2019-10-22 08:09

影／剛出院就逆向撞女騎士 「三寶」阿伯再進醫院

2019-10-22 13:37

外送員車禍又一起 花蓮Uber Eats騎士擦撞2人受傷

2019-10-21 15:41

被書面警告後…法官公費出國進修

2019-10-22 00:19

調查局抓到了！2大陸假訊息欲影響我國選情

2019-10-21 15:37

要看按摩女「嘴巴有沒有精液」 律師控警騷擾

2019-10-22 12:14

頂樓加蓋阻排煙 鶯歌火災3死

2019-10-22 00:00

沒裝住警器錯失黃金逃生時間 消防局：有規定沒罰則

2019-10-21 15:49

通緝犯跑到警前問法律問題 當場被識破束手就擒

2019-10-21 23:52

男子陳屍高雄飯店 頭纏白色膠帶房間反鎖

2019-10-22 13:44

台鐵內壢自立平交道 自強號擦撞行人單線通車

2019-10-21 20:04

「騙扁少年」黃琪冒名入住高檔飯店 繳47萬換免關

2019-10-22 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top