郊區訂不到熊貓…客用這招訂餐 外送員氣炸批奧客

2019-10-22 13:11 聯合新聞網 綜合報導



美食平台外送員。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

美食外送平台系統多會依照送餐地點篩選附近供餐店家，一來可顧及餐點新鮮度，二來也避免外送員跑太遠，維持效率。如此一來，也導致某些超出運送距離的餐廳或郊區偏遠地方無法點餐。一名住在郊區的消費者卻在訂餐時用了一招，訂了12公里外的餐點，讓外送員氣炸，痛批奧客。

圖擷自 靠北熊貓 分享 facebook 一名外送員在《靠北熊貓》po文抱怨，一名住在郊區的消費者先將地址改為市區內，訂好餐後再修改送餐地點為12公里外的郊區，突破訂餐系統的距離限制。外送員一看訂單爆氣直言「你那邊郊區訂不到就不要訂」、「差12公里」到底有沒有腦？

外送員也指出，距離超過一公里的訂單都會被客服取消，至於已點的餐點，就落入外送員的肚子，而且跑單的錢照領，就是一個「爽」字，猛酸訂餐客人「沒差你繼續訂」。

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貼文引來網友批評「12公里?!!這客人還真奧」，更多人笑回「他覺得外送辛苦多請吃飯」、「其實他是要請你吃飯」、「員工餐吃起來」。