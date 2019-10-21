奶茶放24小時變這樣 封膜撕開網友全吐翻

2019-10-21 17:40 聯合新聞網 綜合報導



奶茶靜置24小時，居然油水分離。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

奶茶靜置一天後，會變成什麼樣子？一名網友秉持實驗精神，將奶茶放在車上24小時後，觀察飲料產生的變化。不料發現，除了奶茶油水分離、顏色改變外，撕開封膜更驚見一團如巧克力片的渣浮在表層，相當可怕。

有網友在「爆廢公社」中貼出影片，他以實驗家精神，將一杯奶茶獨留在車內一整天，並觀察茶飲的變化，沒想到24小時後，他發現奶茶中的奶精與紅茶竟已「油水分離」。

從畫面中可看出，飲料靜置一天後，奶茶從原本的顏色變成了比紅茶顏色還淡的橘色，完全看不出它原是一杯奶茶，而原po將封膜撕開後驚見，液體表面上層還浮著一團如巧克力片般不明的渣，讓人看了相當驚悚。

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影片一出，有網友直呼，實在太噁心，也有人說，「還好我不喝奶」、「確定這不是酸梅湯嗎」，更有人直說，光看影片就覺得味道都飄出來了。