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他衝下樓郵差就走 留紙條要求按鈴後等3分鐘

2019-10-21 16:53聯合新聞網 綜合報導

住戶要求郵差按鈴後等他3分鐘，網兩派戰翻。示意圖。圖／聯合報系資料照片
住戶要求郵差按鈴後等他3分鐘，網兩派戰翻。示意圖。圖／聯合報系資料照片
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一名網友在臉書發文表示，每次下樓收掛號信，都只見郵差背影，心情被弄的很糟，因此在門鈴上留了紙條，要求郵差按鈴後，等他3分鐘，文章一出引來網友熱議，有人感同身受，也有人認為要體諒郵差。

有網友在「爆笑公社」發文說，他在門鈴上方貼了一張給郵差的紙條，上面寫著，按完門鈴後，要先請郵差先生耐心等3分鐘，如果沒有耐心等待，就別按鈴，他表示，從3樓下樓收件，卻只看到郵差的背影，心中覺得「真的很Ｏ」。

照片一出，引來2萬多人按讚，而網友也各持不同看法。有人替郵差抱不平表示，「每家等3～5分鐘…幫郵差QQ」、「去申請一次投遞，自己去附近郵局領」、「如果每件都等你超過2分鐘，要送到什麼時候」、「郵差一天要送很多信啊！體諒一下吧！」。

但也有其他人對此事非常認同，「好奇欸，為什麼不能等」、「台灣的郵差日常，按了就跑」、「我這輩子只追過一個男人…就是郵差」、「我就好幾次衝下樓目送郵差」。

不過，也有網友提出解決辦法，「我都會從窗戶往外喊：『等我一下！』這樣郵差才不會跑掉」，以避免郵差先行離開。

按鈴要求郵差等他3分鐘，網兩派戰翻。圖片來源／臉書
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郵差門鈴
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