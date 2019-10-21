百元紙鈔被寫上詭異金字 網友揭密：你賺到了

2019-10-21 11:31 聯合新聞網 綜合報導



網友在爆廢公社APP上發文，也引起更多人好奇回應。圖擷取自爆料公社APP 分享 facebook

收到店家找錢時，有時候會看到紙鈔上有原子筆字跡，若收到這種有金色圖案的紙鈔你敢用嗎？有網友在爆料公社APP上發文詢問，他到餐廳用餐結帳時，老闆找回800元，他發現有張百鈔上有著手寫符文，他問「請問各位知道上面寫什麼嗎？」，網友回應「這是泰國錢母」，直呼原Po賺到了。

原Po在《爆料公社APP》上表示，他用餐結束後，拿千元大鈔給老闆找，老闆找他800元，「我沒注意到就收到錢包，回家才發現裡面有這樣一張百鈔，請問各位知道上面寫什麼嗎？」，從照片中看到，百鈔的兩面都被金色麥克筆畫上圖案且有符文。

網友看了貼文有人認為不吉利「勸您快花掉吧」、「很邪門」；不過有人解密紙鈔是「泰國師父加持過的」、「老闆不小心把抽屜裡的發財金給你了」，也有人認為原Po還是更換比較好「只看到毀損國幣」、「拿去台銀換掉即可」。

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