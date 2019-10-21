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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09聯合新聞網 綜合報導

換50年舊鈔卻只能換5萬元。圖片來源／臉書
換50年舊鈔卻只能換5萬元。圖片來源／臉書
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一名網友在臉書發文分享，朋友日前在過世父親的抽屜裡，發現一大筆的舊鈔，但向銀行兌換，卻只能換到5萬元，行員笑說，「50年前，這些錢能買好多田地了」，讓他們相當失望，而網友也留言笑說，「富豪變凡人」。

原po在「爆廢公社公開版」發文，朋友在整理過世父親的遺物時，從抽屜翻出一大筆存放50年的紙鈔，讓他興奮不已地將紙鈔拿到銀行詢問能換到多少錢，但銀行行員卻回，鈔票只能一比一兌換，估計這一大疊紙鈔能換到5萬元，而對方還笑說，「50年前這些錢可以買好多田地了！」，讓原po大喊，「望著這一堆錢，您說嘔不嘔啊！」

此文一出，網友紛紛留言，「居然是隱形富豪，可惜人事已非了」、「富二代變凡人」、「50年前的5萬元，差不多可以買下台北車站附近一排的房子了吧」

此外，也有專業網友分析表示，合庫民國64年的三年定存利率約12%，甚至高峰時期也有15%的定存利率，這5萬元紙鈔即使沒買地，存在銀行裡50年，利息和本金加總，應該有一百多萬元了。

另外，有其他網友建議，「以後傳家寶記得用黃金塊世界各國都通用」，還有人說，現在不是和銀行兌換的時機，將紙鈔保存起來，留給後代子孫，或找收藏家收購會更有價值。

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