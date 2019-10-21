他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

2019-10-21 10:09 聯合新聞網 綜合報導



換50年舊鈔卻只能換5萬元。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

一名網友在臉書發文分享，朋友日前在過世父親的抽屜裡，發現一大筆的舊鈔，但向銀行兌換，卻只能換到5萬元，行員笑說，「50年前，這些錢能買好多田地了」，讓他們相當失望，而網友也留言笑說，「富豪變凡人」。

原po在「爆廢公社公開版」發文，朋友在整理過世父親的遺物時，從抽屜翻出一大筆存放50年的紙鈔，讓他興奮不已地將紙鈔拿到銀行詢問能換到多少錢，但銀行行員卻回，鈔票只能一比一兌換，估計這一大疊紙鈔能換到5萬元，而對方還笑說，「50年前這些錢可以買好多田地了！」，讓原po大喊，「望著這一堆錢，您說嘔不嘔啊！」

此文一出，網友紛紛留言，「居然是隱形富豪，可惜人事已非了」、「富二代變凡人」、「50年前的5萬元，差不多可以買下台北車站附近一排的房子了吧」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，也有專業網友分析表示，合庫民國64年的三年定存利率約12%，甚至高峰時期也有15%的定存利率，這5萬元紙鈔即使沒買地，存在銀行裡50年，利息和本金加總，應該有一百多萬元了。

另外，有其他網友建議，「以後傳家寶記得用黃金塊世界各國都通用」，還有人說，現在不是和銀行兌換的時機，將紙鈔保存起來，留給後代子孫，或找收藏家收購會更有價值。