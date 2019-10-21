請室友把整鍋雞湯拿去冰 她打開冰箱一看笑到流淚

2019-10-21 09:36 聯合新聞網 綜合報導



網友在《爆廢公社二館》分享迷糊室友發生的趣事，在本月19日她燉了一鍋雞湯，請室友出門前幫她把放涼的雞湯冰起來，室友詢問「整鍋冰進去嗎」，她回應「對啊」就倒頭大睡，等待她起床開冰箱拿飲料時，被冰箱裡的這幕逗樂，直呼「第一次發現有人可以那麼天兵耶」。

「早上燉了一鍋雞湯，放在桌上等涼了，請室友出門幫我冰起來」原Po解釋，室友問她「整鍋冰進去嗎」，她回「對啊」，室友再問「這樣鍋子不會壞嗎？」，原Po想睡的回應「不會啦！我都冰那麼多次了」。

待原Po起床準備從冰箱拿飲料時，「登愣～～～真的連鍋子都冰進去了！難道不知道內鍋可以拿起來嗎？！」，她被室友的天兵行為逗樂，從照片中看到室友還貼心的包了保鮮膜，她笑「第一次發現有人可以那麼天兵耶！」

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而網友看了表示「我笑了~是整鍋沒錯啊~」、「真可愛，電線兒也進去餒」、「改天可能微波爐也進冰箱了」、「她有問過鍋子會不會壞，已經盡責了！哈哈哈」；也有人歪樓回應「重點是竟然進的去也太厲害了這台冰箱」、「順便測試電鍋性能的概念」。