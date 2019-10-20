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在地人曬張日常照 他直言：這就是不可能住高雄的原因

2019-10-20 20:36聯合新聞網 綜合報導

網友分享「高雄三民區停車日常」，只見違停汽車將原本寬敞巷道，擠得雙向車輛只能勉強...
網友分享「高雄三民區停車日常」，只見違停汽車將原本寬敞巷道，擠得雙向車輛只能勉強通過。圖／取自爆怨公社
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日前「爆怨公社」一篇「高雄三民區停車日常」貼文引起迴響，除了眾多網友在貼文底下回覆「警察沒在管？」、「馬路自己家的概念」；此外，還有網友在PTT上分享該貼文，他不僅慶幸自己生在天龍國，更直言「高雄這種地方到底要怎麼住？」

一名網友在「爆怨公社」分享一張照片，只見巷弄內原本寬敞的雙向道，卻被一輛輛違規汽車「停好停滿」。貼文一出吸引許多網友留言，有人表示「高雄很多地方都這樣，還有比這更扯的」、「長年如此，遇上假日中間都會停」；不過也有網友秀出一張照片表示台北市也不惶多讓，他還提到晚上車都停斜的，寬度僅剩一台車能過，讓網友直呼「台灣巷弄日常」。

這篇「高雄三民區停車日常」貼文還被PTT鄉民分享，他表示台北就算比較亂的地方也不可能如同高雄一般，違規事件檢舉無用、警方也不處理，讓他直呼「完全是無法無天」。此外，他還提到台北與高雄最大的差異是「人民素質」，原PO認為即使高雄蓋美術館、駁二特區，或者規劃美麗的重劃區都無法改善環境，他表示「人民素質沒有提昇都沒有用」。文末他還提到台北仁愛路靜巷依舊舒服整齊安靜、大直重劃區仍然是台灣最好的重劃區、信義計畫區繼續穩坐最高級住宅區，以及帝寶再過二、三十年，房價依舊碾壓市場。

推文發布後，吸引許多網友留言，有人表示「高雄素質真的低得可笑」、「點開圖就笑了，果然南部有南部的玩法」、「高雄不意外」、「高雄有高雄玩法啊，台南也是，我們鄉下人很隨性的」；不過也有人持不同意見，表示「台北也是一堆巷子又老又髒亂，我也是每次都想怎麼會有人想住這種地方」、「台北市信義區吳興街也都是這樣停」、「住北中南都各有利弊…快樂就好了」。

不僅高雄，有網友PO出台北市街道也有汽車違停問題。圖／取自爆怨公社
不僅高雄，有網友PO出台北市街道也有汽車違停問題。圖／取自爆怨公社
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