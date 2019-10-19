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這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇便當」驚呆網友

2019-10-19 18:59香港01 記者朱利安／報導

女網友表示，私人補習學生的媽媽經常下廚，也會為她準備晚餐。 圖擷自Dcard
女網友表示，私人補習學生的媽媽經常下廚，也會為她準備晚餐。 圖擷自Dcard
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日前一名女網友在Dcard分享幸運經歷，感激曾遇上把她當作女兒般照顧的暖心家長。學生爸媽不但會開車送她回宿舍，準備晚餐時更會「預留一份」，讓她直接帶去上課，直呼「被家教（私人補習）學生媽媽養胖」。貼文更附上多張學生媽媽拿手菜的照片，不少網友驚嘆菜式擺盤精緻，可與餐廳媲美，羨慕原PO第一次當家教，便找到這樣的貼心學生家長。

這名女網友在文中指出，讀大學後為了零用錢幫人補習，她慶幸「第一個case就遇到超級nice的一家人」，直言他們是台北的另一個家。起初學生的媽媽會為她多準備一份晚餐，原PO也基於禮貌吃清光，但因為媽媽愈煮愈大份、愈做愈精緻，原PO後來索性直接空著肚去上課。

原PO上傳多張照片，看到媽媽準備的晚餐都極專業，有自製Pizza、意式燉飯和日式飯糰等各國料理，更會按不同節日製作特餐，賣相更是餐廳水準，更經常用與菜式對應的小國旗點綴。原PO表示，學生的爸媽退休前從事金融業，估計家境不俗；雖然每餐飯都具餐廳水平，「但家教媽媽每次端給我都是一副『就是一般的家常菜』，小妹妹也都是稀鬆平常的樣子」。

原PO續稱，學生家人不僅會請她吃晚餐，回宿舍前更做好熱騰騰的點心讓她帶走。原PO也非常珍惜這段關係，故每次旅行都會買手信和寫明信片給他們，又不時寫卡片和送禮物給小妹妹。遺憾的是，這家人現時已移民海外，原PO亦忍不住感慨：「家教也停了，但還是很感恩緣分讓我遇到這麼棒的case。」

生菜蝦鬆X義式燉飯。 圖擷自Dcard
生菜蝦鬆X義式燉飯。 圖擷自Dcard
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酪梨鮭魚炒飯和松阪豬。 圖擷自Dcard
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自製什錦披薩。 圖擷自Dcard
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什錦天婦羅丼。 圖擷自Dcard
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酪梨雞胸三明治。 圖擷自Dcard
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萬聖節系列。 圖擷自Dcard
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中秋節系列。 圖擷自Dcard
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2019系列。 圖擷自Dcard
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聖誕節系列。 圖擷自Dcard
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萬聖節系列。 圖擷自Dcard
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嫩煎鱸魚X小籠包。 圖擷自Dcard
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鳳梨夏威夷炒飯。 圖擷自Dcard
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文章授權轉載自《香港01》

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