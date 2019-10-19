這媽媽太會煮！她當家教被養胖 「浮誇便當」驚呆網友

2019-10-19 18:59 香港01 記者朱利安／報導



女網友表示，私人補習學生的媽媽經常下廚，也會為她準備晚餐。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

日前一名女網友在Dcard分享幸運經歷，感激曾遇上把她當作女兒般照顧的暖心家長。學生爸媽不但會開車送她回宿舍，準備晚餐時更會「預留一份」，讓她直接帶去上課，直呼「被家教（私人補習）學生媽媽養胖」。貼文更附上多張學生媽媽拿手菜的照片，不少網友驚嘆菜式擺盤精緻，可與餐廳媲美，羨慕原PO第一次當家教，便找到這樣的貼心學生家長。

這名女網友在文中指出，讀大學後為了零用錢幫人補習，她慶幸「第一個case就遇到超級nice的一家人」，直言他們是台北的另一個家。起初學生的媽媽會為她多準備一份晚餐，原PO也基於禮貌吃清光，但因為媽媽愈煮愈大份、愈做愈精緻，原PO後來索性直接空著肚去上課。

原PO上傳多張照片，看到媽媽準備的晚餐都極專業，有自製Pizza、意式燉飯和日式飯糰等各國料理，更會按不同節日製作特餐，賣相更是餐廳水準，更經常用與菜式對應的小國旗點綴。原PO表示，學生的爸媽退休前從事金融業，估計家境不俗；雖然每餐飯都具餐廳水平，「但家教媽媽每次端給我都是一副『就是一般的家常菜』，小妹妹也都是稀鬆平常的樣子」。

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原PO續稱，學生家人不僅會請她吃晚餐，回宿舍前更做好熱騰騰的點心讓她帶走。原PO也非常珍惜這段關係，故每次旅行都會買手信和寫明信片給他們，又不時寫卡片和送禮物給小妹妹。遺憾的是，這家人現時已移民海外，原PO亦忍不住感慨：「家教也停了，但還是很感恩緣分讓我遇到這麼棒的case。」

生菜蝦鬆X義式燉飯。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

酪梨鮭魚炒飯和松阪豬。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

自製什錦披薩。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

什錦天婦羅丼。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

酪梨雞胸三明治。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

萬聖節系列。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

中秋節系列。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

2019系列。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

聖誕節系列。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

萬聖節系列。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

嫩煎鱸魚X小籠包。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

鳳梨夏威夷炒飯。 圖擷自 Dcard 分享 facebook

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