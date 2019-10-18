正妹穿小可愛PO早餐照 身材太傲人網友「凍未條」

2019-10-18 16:32 聯合新聞網 綜合報導



一名正妹網友在臉書PO出自己做的早餐，但網友卻被她傲人的身材給吸引。 圖／翻攝自爆廢公社二館 分享 facebook 早餐是一天的活力來源，如果有美女做早餐，相信許多男網友一定天天早起。一名女網友親手做了一份起司火腿蛋，她將照片上傳到臉書「爆廢公社二館」，沒想到她傲人的身材反而比早餐還搶眼，讓許多男網友看了口水直流。

照片中看到這名正妹網友上圍相當豐滿，身上的白色小可愛遮掩不了傲人的胸圍，白皙的皮膚加上甜死人不償命的笑容，許多男網友看了快要噴鼻血。正妹手拿著親手做的起司火腿蛋，在臉書上寫道「會自己做早餐的女孩有加分嗎？雖然是很簡單的起司火腿蛋…哈哈哈」，讓許多人留言也想嚐一口。

男網友留言讚美的說「是做給另一半吃才有加分」、「加到最高分」、「妳還需要加分嗎」、「只會煎荷包蛋我也覺得滿分」、「妳直接滿分」、「這個早餐天天來雙份也不膩」。還有人聚焦在正妹的身材上，「大家想吃的絕對不是火腿蛋吐司」、「這樣的身材就算把房子燒了都加分」、「穿這樣我早餐也吃不太下了」、「哪有早餐？我什麼早餐都沒看到」。

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這名正妹後來被網友搜出，原來她是網紅直播主「蔡憂憂」，有著F罩杯的好身材，時常在臉書和IG上貼出許多生活照和美照，IG上有4萬多名粉絲追蹤，人氣相當高。

網紅直播主「蔡憂憂」在臉書放上許多美照。 圖擷自 蔡憂憂臉書 分享 facebook

網紅直播主「蔡憂憂」在臉書放上許多美照。 圖擷自 蔡憂憂臉書 分享 facebook