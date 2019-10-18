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棉花棒盒總是爬滿螞蟻 網友曝真正原因

2019-10-18 16:01聯合新聞網 綜合報導

有位網友表示自己家中的棉花棒盒總是會有成堆的螞蟻，但一旁的牙線棒盒卻都沒有。圖擷...
有位網友表示自己家中的棉花棒盒總是會有成堆的螞蟻，但一旁的牙線棒盒卻都沒有。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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有時候家中的某些地方總會出現成堆的螞蟻，卻不知道牠們從何而來和停留在某些地方的原因。日前有一位男網友在網路上PO文，表示自己家中的棉花棒盒總是有一堆螞蟻在裡面，就算換了別的品牌的棉花棒，螞蟻仍然會跑到盒裡，讓他相當困惑。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，表示家裡的棉花棒盒常常吸引許多螞蟻，就算換了棉花棒的品牌，一大堆的螞蟻仍會駐足在盒內，但棉花棒盒旁邊的牙線棒盒卻沒有受到螞蟻的進駐，讓他不禁感嘆「牙線棒比較難吃是不是」，而他也只好上網詢問網友們原因。

許多網友看完文章後，紛紛回應「誰告訴你這是棉花棒，這是棉花糖棒。」、「棉花棒螞蟻也會啃，放夾鏈袋比較好。」、「是盒子本身問題嗎？ 連同盒子都換新的看看。」、「你是不是收集了九成新的，用一次捨不得丟。」、「好奇+1我的棉花棒也會長螞蟻，換盒子也一樣……」

對此，有些網友則紛紛提出關鍵因素，並透露真正原因，「應該有蟻后在裡面，我家以前是遇到過夜燈裡有螞蟻來做窩。」、「溫濕度良好，隔間適中，大部隊進駐！」、「牠們在搬家，棉花棒盒是中繼站。」、「可能一個洞一個洞讓他們覺得很適合當家。」、「螞蟻怕冷啦，牠們也很愛鑽衛生紙。」

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