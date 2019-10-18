女大生電影院偷拍幾秒片段當紀錄 學長看不過貼文譴責

2019-10-18 12:56 聯合新聞網 綜合報導



一名女大生喜歡在電影院錄製幾秒的片段，然後放上IG當限時動態來紀錄分享，但這樣的行為已經觸法，也遭到許多網友的譴責。 圖／Dcard 分享 facebook 現在人手一支手機，走到哪就能拍到哪，但電影院裡在播放電影時禁止攝影是常識，卻有女大學生在電影院裡拍下片段做成精選來紀錄自己看過的電影，有同校的學長看不過去，在論壇《Dcard》貼文譴責學妹的行為，而這名女大生事後也在底下留言道歉，並且將影片通通刪除。

原PO在《Dcard》寫道系上有個學妹每次去看電影就會偷錄幾秒的片段，然後在IG上發限時動態，讓他覺得這樣的行為太超過，雖然有截圖給片商來檢舉，但卻沒有下文。昨天（17日）原PO偶然滑到學妹的IG，發現她竟然光明正大設成精選動態，讓他相當傻眼，不滿的說「到底有什麼方法可以罰到讓她以後買不起票啊？」

貼文引起網友熱烈討論，許多人痛批女大生的行為，「哪個系的啊？也太沒水準了吧」、「這世界上真的蠻多這種選擇性看（ㄕ）不（ㄇㄧㄥˊ）到的人，明明剛開始都有禁止錄音錄影的標語啊」、「不囉嗦，檢舉了啦，違反智慧財產權」、「抓不完啦，一堆人在錄啊」、「拍票根就好啊，錄電影幹嘛」。也有人對原PO公開貼文的作法有意見，「我覺得你可以私密她說吧，你這是公審的行為」、「其實我覺得如果下次還有一樣的例子，可以先密人家告知一下，除非是屢勸不聽啦，省得一些不必要的麻煩」。

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眼看網友們砲火猛烈，這名女大生事後也留言為自己的行為道歉，她表示很喜歡看電影，也有蒐集票根的習慣 ，設成精選是為了紀錄她看的電影，「我為這種沒經過大腦思考的行為道歉」。女大生也向原PO喊話表示「如果你願意先跟我說一聲我也會聽的，還是謝謝你讓我知道自己的問題，精選都已經移除，我也把影片都刪掉了，自己以後也會注意相關的這些問題」。