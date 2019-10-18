親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

MLB／洋基快掰了 太空人靠兩發三分砲取得聽牌

平反司法不法？戒嚴體制下，司法與軍法的距離

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00聯合新聞網 綜合報導

一名女網友到超商拿大杯咖啡，但店員弄錯做成中杯，事後沒有重做一杯，反而還將中杯咖...
一名女網友到超商拿大杯咖啡，但店員弄錯做成中杯，事後沒有重做一杯，反而還將中杯咖啡倒進大杯杯子裡頭。 圖／翻攝自爆怨公社
分享
許多人上班前都喜歡到超商買杯咖啡來提提神，超商的咖啡也成為熱銷的產品之一，一名女網友日前到超商去領取寄杯的大杯咖啡，但是店員卻誤做成中杯，經女網友提醒後店員不好意思的向她致歉，但下一秒動作卻讓女網友看了很傻眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示，日前到知名超商龍頭去拿寄杯的大杯咖啡，但女店員卻做成中杯，讓原PO愣了一下後才告知容量搞錯了。店員向她致歉並趕緊做更換，但接下來的動作更讓原PO傻眼，因為女店員拿了一個大杯容量的杯子，再將剛剛做好的中杯咖啡倒了過去，最後蓋上杯蓋就完成了。

原PO拍下照片可看到杯子裡咖啡的容量的確少了許多，她說「雖然也大概知道可能差在冰塊量，可是拿到的當下感覺滿差的。我要的是大杯的咖啡，不是大杯的杯子啊」。

網友看了也覺得不可思議，「應該不只差冰塊量吧」、「不只差半包冰塊吧！咖啡濃度差很多」、「有些店員還是很天兵」、「寫在這沒用，直接寄電子郵件到客服去」、「我們這店員都直接整杯倒掉，換一杯新的」、「只有換杯子這樣不行，中杯大杯冰塊量和拿鐵量都有差，妳等於大杯價買中杯量」、「請到這員工公司會賺錢」。

同樣也是超商店員的網友認為這名女店員的作法非常不妥，「其實基本上是不能這樣做啦，因為我自己都是重做一杯給客人，那個量不一樣不能這樣」、「不是冰塊量的問題，牛奶跟咖啡液的量也有差別，是我我會重做給客人」。

爆怨公社超商咖啡
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

遙控器誤丟洗衣機竟還能使用 網友曝洗過iPhone的後果

2019-10-18 10:40

務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43

彰化市區驚見「大型長頸鹿」直攀屋頂 在地人笑回：常看牠到處跑

2019-10-18 12:00

閨蜜把紅柚誤認成胚胎 網友：有陰影不敢吃了

2019-10-17 20:59

婚禮出動「駕訓班迎娶車隊」超吸睛 新郎曝背後意義網讚：一生都難忘

2019-10-17 20:00

50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43

防身新招？她背超大隻「蟑螂背包」逛夜市 網笑虧：難怪旁邊都沒人…

2019-10-16 20:00

「活到老、學到老、玩到老」 不老阿嬤獨自環島旅行

2019-10-16 18:37

女網友叫外送金額會錯意 小費頓時爆增15倍

2019-10-16 17:48

綠豆不小心掉進排水孔 幾天後洗手台變得「綠意盎然」

2019-10-16 16:14

他抱怨單車打氣被收20元 網友曝開店眉角「首位客人必收錢」

2019-10-16 14:59

問商品在哪店員卻狂比手語 她知真相後讚：全聯有愛

2019-10-16 13:26

新家發現詭異紅眼金人偶 網勸：請高人處理！

2019-10-16 13:10

買罐裝紅豆一打開驚見「滿滿綠豆」超傻眼 萬人笑炸：還沒熟啦

2019-10-16 12:00

外送商機盛行搶誰生意？過來人分析：擋到精華區店面房東財路

2019-10-16 10:42

同事給30元代買珍奶稱「一半就好」 他用妙計成功反制

2019-10-15 21:02

女子好心發便當給街友 竟因不夠遭台語狂飆謾罵

2019-10-15 19:46

少女抱嬰哭借100他暖借3500 後續曝光再引網讚揚

2019-10-15 16:43

沒坐博愛座也被逼讓座 他怒嗆一句話讓全車瞬間靜默

2019-10-15 16:16

夜市排骨酥6塊150超暴利？網揭原因 「北部人真可憐」

2019-10-15 13:56

客人指定「95九分滿」加油妹聽了愣住 她一看螢幕秒懂

2019-10-15 10:33

廟會美女禮生胸前大岔 低頭鞠躬吸眾睛

2019-10-14 16:42

街友理直氣壯少付10元意麵錢 老闆娘：感覺很差

2019-10-14 16:01

訂餐差點出人命？外送員比中指又掐脖攻擊 客：我當時快死了

2019-10-14 14:03

遊覽車司機超狂停法他怕翻車 網虧：物理老師哭暈

2019-10-14 12:24

娶烏克蘭老婆好幸福？台男曬擁吻照放閃：真的很爽

2019-10-13 19:01

又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

2019-10-13 16:01

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00
看更多

熱門文章

高雄人倫悲劇 子持剪刺死母親

2019-10-17 15:05

無照保母洗澡燙傷男嬰致走路偏移 母求法院重判抓去關

2019-10-17 13:08

獨／家長一時疏忽 男嬰「倒栽蔥」摔進垃圾桶陷昏迷

2019-10-17 23:59

資優少女車禍命喪...「獨一無二的我」來不及實踐

2019-10-17 14:32

疑超速又輾到掉落輪胎失控 大貨車從15公尺高架橋墜落

2019-10-17 15:34

影／6人像甕窯雞般被燒死 檢批「憐憫不花錢」求處死刑

2019-10-17 15:02

影／機車騎士遭擦撞 彈至對向車道被輾斃

2019-10-17 17:16

聯結車翻覆國三斜張橋附近 鋼條散落車道1駕駛送醫

2019-10-17 14:30

2殉職消防員無線電喊著「mayday」 最後一句求救聲音

2019-10-17 14:00

高雄小港男子弒母 衛生局：原本明天就要家庭訪視

2019-10-17 16:14

影／警車路口左轉 對向直行機車迎面撞上騎士受傷送醫

2019-10-17 21:22

嬤孫命喪砂石車輪下 傷心的阿姨揮打司機

2019-10-17 15:28

務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43

警攻堅送外送員送餐熱議 外送員：不值得為一張單拚命

2019-10-17 17:20

影／下車忘打P檔轎車衝向人群 勇警衝入駕駛座化解危機

2019-10-17 17:56

同居女友竟戀已婚男 怒拍兩人床上裸體影片寄男妻揭發

2019-10-18 09:23

剪刀弒母移送不敢抬頭 小港35歲男聲押禁見

2019-10-17 23:09

元配車上錄到鹹濕對話呻吟聲 人夫婚外情曝光

2019-10-17 18:54

周玉蔻指馬英九有「金庫」 最高院判登報澄清

2019-10-18 11:04

高雄傳弒母事件 男子疑爭吵後持剪刀刺死母親

2019-10-17 14:55

3年12道保護令 難阻弒母悲劇

2019-10-17 23:26

影／逆倫弒母！死者母親3年12度聲請保護令 今年已6次

2019-10-17 17:42

撞死嬤孫兩人僅10萬交保 檢：讓他回家籌錢談賠償

2019-10-17 13:14

女「短衣短褲」盤坐 已婚水電工上床強吻判1年10個月

2019-10-17 16:54

要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00

影／剛下課要回家 宜蘭高商教官車禍喪命

2019-10-17 22:42

韓粉在臉書反年改社團貼文遭辦社維法 法院裁定不罰

2019-10-17 15:32

男子駕車衝撞警局洩憤？查疑煞車失靈衝進交通隊騎樓

2019-10-17 20:29

反擊！黃光芹明天控告韓國瑜妨害名譽

2019-10-17 22:10

影／警車轉彎未禮讓直行車先行 騎士不慎撞上骨折送醫

2019-10-17 22:23

逃家少女情人節借宿 隔天愛上對方卻控性侵

2019-10-17 19:43

台南帥警流利英語伸援手 惹哭菲國女移工頻致謝

2019-10-17 12:49

影／李婉鈺控遭警察吃豆腐 要她道歉「做不到」

2019-10-17 16:30

潤寅超貸案擴大再押3人 全案10人羈押禁見

2019-10-17 21:38

高雄弒母悲劇 親友嘆：曾勸他媽媽要注意

2019-10-17 17:15

挽回前女友不成 竟威脅要散布女友裸照

2019-10-17 13:06

影／弒母男子家人曾聲請保護令 親友印象兩極

2019-10-17 17:11

港女命案凶嫌快出獄 法務部隔海籲「繼續押人」

2019-10-17 17:18

影／不識對方女兒身 3男酒客圍毆1女子

2019-10-18 09:24

影／議員劉安祺服務處遭開空氣槍 洪嫌：對看板不滿意

2019-10-18 09:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top