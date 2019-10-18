要大杯咖啡卻做成中杯 店員下一秒動作讓她很傻眼

2019-10-18 12:00 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友到超商拿大杯咖啡，但店員弄錯做成中杯，事後沒有重做一杯，反而還將中杯咖啡倒進大杯杯子裡頭。 圖／翻攝自爆怨公社 分享 facebook 許多人上班前都喜歡到超商買杯咖啡來提提神，超商的咖啡也成為熱銷的產品之一，一名女網友日前到超商去領取寄杯的大杯咖啡，但是店員卻誤做成中杯，經女網友提醒後店員不好意思的向她致歉，但下一秒動作卻讓女網友看了很傻眼。

這名女網友在臉書「爆怨公社」表示，日前到知名超商龍頭去拿寄杯的大杯咖啡，但女店員卻做成中杯，讓原PO愣了一下後才告知容量搞錯了。店員向她致歉並趕緊做更換，但接下來的動作更讓原PO傻眼，因為女店員拿了一個大杯容量的杯子，再將剛剛做好的中杯咖啡倒了過去，最後蓋上杯蓋就完成了。

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原PO拍下照片可看到杯子裡咖啡的容量的確少了許多，她說「雖然也大概知道可能差在冰塊量，可是拿到的當下感覺滿差的。我要的是大杯的咖啡，不是大杯的杯子啊」。

網友看了也覺得不可思議，「應該不只差冰塊量吧」、「不只差半包冰塊吧！咖啡濃度差很多」、「有些店員還是很天兵」、「寫在這沒用，直接寄電子郵件到客服去」、「我們這店員都直接整杯倒掉，換一杯新的」、「只有換杯子這樣不行，中杯大杯冰塊量和拿鐵量都有差，妳等於大杯價買中杯量」、「請到這員工公司會賺錢」。

同樣也是超商店員的網友認為這名女店員的作法非常不妥，「其實基本上是不能這樣做啦，因為我自己都是重做一杯給客人，那個量不一樣不能這樣」、「不是冰塊量的問題，牛奶跟咖啡液的量也有差別，是我我會重做給客人」。