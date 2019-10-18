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務農婦人逛全聯「脫鞋才進去」 一張照讓網友好心酸

2019-10-18 10:43聯合新聞網 綜合報導

務農婦人進賣場消費前先脫去靴子。圖／取自爆廢公社
務農婦人進賣場消費前先脫去靴子。圖／取自爆廢公社
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務農的農夫不只十分辛勞，也會因為在田裡工作弄得全身泥濘。有網友直擊一名務農的婦人，擔心靴子上的泥巴弄髒店家地板，因此索性將鞋子脫在門口，只穿襪子進店消費。其他網友看了紛紛心酸，表示「嫌髒的人才是自命清高又最噁心的人」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出一張照片，只見一雙沾滿泥濘的長筒靴被放在賣場門口，他表示「阿桑剛從田裡回來要買東西，怕鞋髒了店家把鞋脫在門口，之前常看到有人會嫌棄做工務農的人身上髒，有沒有想過自己的心是不是更髒？」

其他網友看了則表示「脫了是不造成別人麻煩，但不脱真的會被罵死」、「值得尊重的工作」、「沒有他們菜怎麼來？」、「往往這些人是最乾淨的」、「就是因為這份工作會髒，他們還肯做，才更值得尊重」。

還有許多網友也分享自身經驗，過去從事大理石工程下班後，到全聯消費時，挑菜時一邊有另一位婦人，他擔心身上太髒，因此退到一邊讓婦人先挑選，想不到還被對方唸了一句「髒死了」，四年過去了仍讓他記憶猶新。

爆廢公社農民
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