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遙控器誤丟洗衣機竟還能使用 網友曝洗過iPhone的後果

2019-10-18 10:40聯合新聞網 綜合報導

有網友曾經不小心把手機丟到洗衣機洗。 報系資料照
有網友曾經不小心把手機丟到洗衣機洗。 報系資料照
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相信許多人都有過這樣經驗，把不是衣物的物品不小心也一併丟到洗衣機裡清洗，一名女網友在臉書上抱怨自己的糊塗，她說自己找不到電視遙控器，後來才發現竟然連同被單也一起丟入洗衣機，沒想到事後拿出來後還能用，讓她很訝異。貼文引起網友熱議，還有人語出驚人的表示自己也洗過iPhone，一樣事後也能正常使用。

女網友把遙控器包在被單裡忘了拿出來，結果一起拿去洗衣機洗，事後竟然還能使用。讓她...
女網友把遙控器包在被單裡忘了拿出來，結果一起拿去洗衣機洗，事後竟然還能使用。讓她嘖嘖稱奇。 圖／翻攝自爆廢公社
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這名女網友在臉書「爆廢公社」表示家裡的電視遙控器突然憑空消失，怎麼找都找不到放在哪，沒想到昨天（17日）她洗完被單後準備要拿出來曬乾時，打開洗衣機蓋子才發現遙控器竟然出現在裡面！原來是原PO太糊塗，讓遙控器被包在被單裡，結果忘記拿出來，遙控器就連同整條被單拿去洗衣機清洗。

讓原PO很訝異的是，遙控器被泡水清洗過後，拿出來竟然還能使用，讓她覺得很不可思議。貼文也引來許多網友留言分享經驗，「我家的是拿到冰箱去」、「我也做過這樣的事情，冷氣搖控器拿去洗，竟然還能用」、「看到有人跟我一樣，我就放心了」、「我也洗過遙控器，弄乾後都可以用，而且變得超乾淨」，還有人開玩笑的說「還能用的話，今晚換我丟（很髒想洗）」、「可以用的話，今天我也要拿去洗了」。

也有網友哀怨的說自己洗的不是遙控器，而是「貴森森」手機，「沒關係妳不是最慘的，我們家小姑姑i6+包在被單裡洗了」、「妳算不錯了，我是丟新手機進去」、「我洗過iphone～曬乾還可以用」。

雖然原PO的遙控器還能使用，不過有人提出建議「曬一下再用。會拆的話，把板子擦乾，減緩生鏽的速度，能撐久一點」、「電池換一下，小心電池漏液或生鏽」、「記得把電池蓋打開，拿吹風機吹內縫1到3分鐘，避免故障」。

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