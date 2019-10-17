閨蜜把紅柚誤認成胚胎 網友：有陰影不敢吃了

2019-10-17 20:59 聯合新聞網 綜合報導



閨蜜把剝好的紅柚誤認成胚胎。圖擷自 爆笑公社 分享 facebook

一個柚子竟然造成許多網友的陰影！近日一名女網友把剝好的紅柚，拍照後傳給閨蜜分享，沒想到閨蜜看了之後驚恐的回答「胚胎？」讓原PO哭笑不得。照片曝光後許多網友留言表示「我今天吃了好多胚胎！」

一名女網友在臉書社團「爆笑公社」分享朋友糗事，日前她剝柚子時想起閨蜜也很想吃這款紅柚，於是拍了照後傳給閨蜜炫耀，不料閨蜜看到後的反應竟然不是羨慕，而是驚恐的詢問原PO「胚胎？」

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閨蜜的反應讓原PO哭笑不得，她也趕緊解釋「柚子啦！」這場烏龍更讓她在貼文當中表示，「閨蜜目小看錯就算了，回答還令人噴飯」。照片中的紅柚，與一般常見白肉的柚子不同，果肉的顏色呈現橘紅又透明的樣子，猛然一看真的會讓人誤會是剛出生的小生命。

文章一PO出引起許多網友們熱烈討論表示，「她想得到胚胎也真是一絕了」、「每吃一個柚子，就有很多胚胎犧牲哈哈哈哈」、「哇！超像剛出生的小老鼠…」、「真的，沒有仔細看還以為是胚胎」、「原來我今天吃的水果叫做胚胎」、「紅柚等於胚胎等於幼鼠等於生魚片等於…」。