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50年「金杯三角高粱酒」值多少？ 價錢曝光震驚網友

2019-10-16 20:43聯合新聞網 綜合報導

民國58年的陳年高粱究竟價值多少錢，引發網友熱議。圖擷自爆系知識家
民國58年的陳年高粱究竟價值多少錢，引發網友熱議。圖擷自爆系知識家
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酒越陳越香，一瓶老酒的價值通常會從瓶身、口感、年份的不同，有著不同的價格。近日一名網友發文詢問，家中一瓶瓶身為三角形，年約50年的金門高粱酒，價值多少錢。貼文一出有人表示價值7萬元，但也有人說3500元，造成網友們熱烈討論。

這名網友在臉書社團「爆系知識家」發文表示，在家中翻到一瓶陳年高粱酒，是他父親民國57、58年在金門當兵，退伍前買回來的，這瓶高粱瓶身為三角形，年約50年，雖然外觀保存的沒有很完美，但還是想詢問看看還有沒有價值。

文章一出引起許多網友熱烈討論表示，「還不錯啊，酒也沒啥蒸發，應該會有好價格」、「包裝品項雖然不完整，但酒的容量好像沒有變少，價值應該不錯喔」、「這很有價值啊」、「價值還在，雖然外相不好看，建議好好保存繼續收藏」、「這瓶很囂張，價格很好」。

也有網友建議原PO拿去給酒商估價，但也有人不贊同表示，一堆無良酒商想賺價差，會講一堆缺點，然後開很低的收購價，但等到要賣的時候才會說是限量或是會增值，誤導許多人，也有網友表示這樣根本是，「殺價收酒，飆價賣酒」。

更有網友留言表示，如果有門路拿去大陸賣，價格會超漂亮。也有人分享，他有一瓶20年的紅星茅台，給台灣酒商估價為台幣9000元，但有大陸網友告訴他，這瓶在大陸的行情為人民幣9000元（約台幣40000元），不過他表示，如果沒通路也沒辦法到對岸賣。

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