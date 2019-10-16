「活到老、學到老、玩到老」 不老阿嬤獨自環島旅行

2019-10-16 18:37 聯合新聞網 綜合報導



80幾歲的不老阿嬤獨自一人背著背包環島旅行，精神令人佩服。圖擷自 爆廢公社公開版 分享 facebook

「活到老、學到老、更要玩到老」。近日一名網友發文表示，遇到一位80幾歲的阿婆，正獨自一人揹著背包在環島旅行，精神令人佩服，文章一出也讓網友留言表示，「我拜服阿婆，太棒了」。

「您到了八十幾歲了，還願意像這位阿婆一樣，一個人揹著背包環島旅行去嗎？」日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，在旅宿萍水相逢一位80幾歲的阿婆，她正獨自一人揹著背包在環島旅行。

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不老阿婆的精神讓原PO表示，「活到老、學到老、更要玩到老！」他也說，在跟阿婆各分東西後，希望她能健健康康的繼續玩下去！

文章一出引起許多網友讚嘆阿婆的精神表示，「我拜服阿婆，太棒了」、「很愜意的人生安排」、「很棒的阿嬤」、「我公婆也是，他們說現在還能走，就全世界去走走，年輕時都沒辦法去！」、「阿嬤好棒，好羨慕喔」、「願阿嬤健康呷百二」。

也有許多網友表示，能夠這樣玩除了要有足夠存款，更要有健康的身體，網友也在留言提到，「有閒有錢的退休生活。羨慕」、「體力可以的話，當然繼續遊山玩水嘍」、「身體健康一定會去玩，不出國，台灣就很棒了」、「假如經濟、健康都允許，我也要效法阿婆」。