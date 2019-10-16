女網友叫外送金額會錯意 小費頓時爆增15倍

2019-10-16 17:48 聯合新聞網 綜合報導



一般人在國外消費時，總有習慣付小費給服務人員，近年國人也開始在一般消費時給小費，只不過有時給錯小費就糗大了。有一位女網友在「爆廢公社二館」po文表示，自己誤認叫外送的金額是248元，於是跟外送員說「250元，沒關係不用找了」，沒想到248是餐廳的店名，讓女網友超尷尬。

有女網友誤認叫外送的金額，小費金額暴增。圖擷自「爆廢公社二館」 分享 facebook

原po在文中表示，自己叫「復胖達」外送，餐點送達後，對方說「是248嗎？」原po以為餐點金額是248元，於是回說「好，250元沒關係不用找了」，沒想到復胖達外送員急回說「不是！那個小姐，妳誤會了，餐點是270元，248是店名」。原po當場糗爆了，趕忙掏出300元給外送員並說「不用找了」。po文者原想給250元，多2元是小費，但現在卻付300元，小費變成30元，一下爆增15倍。

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網友看完po文後紛紛留言回應說「妳也太可愛了」、「是不是當下很想找洞鑽」，也有網友爆料「會等很久的烤肉飯店」、「記得這間很好吃，但是價格不親民」。更有網友回po另一家店招牌表示，來店客對著店員指名要點外面那個167元的全家餐，店員一頭霧水的回「167是店家的門牌號碼」。