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綠豆不小心掉進排水孔 幾天後洗手台變得「綠意盎然」

2019-10-16 16:14聯合新聞網 綜合報導

綠豆不小心流進排水孔，過沒幾天竟然發芽，而且還多到拔不完。圖擷自爆怨公社
綠豆不小心流進排水孔，過沒幾天竟然發芽，而且還多到拔不完。圖擷自爆怨公社
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綠豆好種又容易發芽，種出來還有綠豆芽可以吃，所以有人喜歡在家裡DIY種綠豆。但日前一名女網友分享，她把綠豆泡水時，一個不注意讓綠豆流進排水孔中，過沒多久她的洗手台竟然變得「綠意盎然」，讓她不知所措表示，「好崩潰」。

近日一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前她心血來潮在家裡種綠豆，在她把綠豆泡水時，不小心讓它流進洗手台的排水孔裡，過了幾天回家時，卻發現豆芽從排水孔中竄出來，整個洗手台變得「綠意盎然」，有密集恐懼症的她在影片中崩潰直呼，「好噁心」。

原PO表示，手一摸進去排水孔中，裡面都是一條一條的豆芽，而且全部從排水孔中竄出來，讓她不知所措，更想把整個洗手台敲掉。她也說，長出來的都是冒兩片葉子的芽，讓她崩潰直呼，「它長得有夠變態、有夠噁心！」

文章一出引起許多網友分享經驗表示，「我今天也發現奇亞籽在我家的菜瓜布上發芽了」、「我家的好神拖之前也有發芽」、「這讓我想到曾經聽過一個廣播說，有病人去看牙齒，醫生發現卡在牙齒內的綠豆居然發芽了…」。

也有許多網友表示，可以證明原PO種的綠豆芽是有機無農藥的，「用心種的可能都沒長這麼好」，更有人說，「慘了，可能拔不完了，要定期除草了，哈哈哈」。

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