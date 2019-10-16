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他抱怨單車打氣被收20元 網友曝開店眉角「首位客人必收錢」

2019-10-16 14:59聯合新聞網 綜合報導

一名網友因單車輪胎沒氣，到車行請老闆幫忙，結果老闆娘堅持要收20元，讓他感到相當...
一名網友因單車輪胎沒氣，到車行請老闆幫忙，結果老闆娘堅持要收20元，讓他感到相當疑惑。示意圖，圖片來源／ingimage
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一名網友po文表示，今（16）早載女兒上學時，發現單車輪胎沒氣了，於是他找了一間車行，請他們幫忙打氣，結果被收費20元，理由是「第一個來店裡的客人都要收錢，不然生意會慘淡」，讓他覺得很疑惑。後來，有網友出面證實這項「開店小眉角」，其餘網友則一面倒認為，使用者付費是應該的。

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，早上他發現單車的輪胎沒氣了，便到捷運站附近的車行求助。店家幫忙打氣到一半時，一名疑似老闆娘的女性走出來向原po表示「打氣收20元」，由於老闆先前並未提到收費的事情，原po一開始老闆娘在開玩笑，因此笑說「不然我買飲料給你們喝」。後來，老闆娘仍堅持要收20元，理由為原po是當天第一個客人，若不收費會生意慘淡。

最後，原po在老闆娘的堅持之下乖乖付了錢，但對於她的說法感到不解和疑惑，只好po文詢問「打氣真的要錢嗎」，沒想到意外引來網友們的熱烈回覆。

大部分網友都認為，使用者本來就應該付費，「這不是老闆應盡的義務，使用者付費很正常」、「生財器具是用錢買的，有使用就要花錢保養，店家是要賺錢，不是做慈善」。也有很多做生意的網友出面解釋，的確有第一個客人必收費的說法，「開店第一個客人真的很重要，有開店做生意的都知道」、「開市第一個一定要收，不然觸霉頭」。

看完網友回應後，原po澄清，他沒有抱持不想付費的心態，只是單純覺得疑惑。但疑似有網友仍到原po的臉書洗版，讓他不堪其擾，目前文章已被刪除。

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